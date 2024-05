Saleance, in Campania i professionisti della vendita: «Creiamo un mercato sfidante e dinamico»

Cresce la richiesta di professionisti specializzati nelle vendite, programmate nuove assunzioni in ambito sales. Tuttavia, le aziende continuano a riscontrare difficoltà nel trovare figure qualificate. Nasce Saleance, la società di consulenza specializzata nella ricerca e selezione di profili commerciali e costruzione di reti di vendita. In un mercato del lavoro sempre più dinamico e competitivo, la richiesta di figure professionali specializzate nelle vendite è in costante crescita.

Le aziende di ogni settore, dal manifatturiero ai servizi, evidenziano un crescente bisogno di professionisti altamente qualificati per potenziare le proprie reti di vendita, esplorare nuovi mercati e favorire la crescita aziendale. Solo per il trimestre aprile-giugno 2024, infatti, Unioncamere - ANPAL, attraverso il sistema informativo Excelsior, prevede 133.280 nuove assunzioni di figure specializzate in ambito commerciale.

In particolare, figure come rappresentanti di commercio, tecnici di vendita e, soprattutto, figure manageriali, sono oggetto di una forte richiesta, ma risultano sempre più difficili da reperire.

Questa difficoltà si deve in parte alla mancanza di candidati sul mercato, e in parte alla discrepanza tra competenze dei candidati ed esigenze delle imprese. Secondo Unioncamere - ANPAL, la Lombardia si conferma in testa come regione con il maggior numero di assunzioni programmate per professionisti specializzati nel settore commerciale, con 23.090 posizioni previste, seguita dal Veneto (14.220) e dalla Campania (11.660). Tra le competenze maggiormente richieste vi sono: competenze digitali, problem solving e conoscenza del settore di riferimento.

In risposta alle sfide che pongono il mercato del lavoro e lo scenario economico attuale, nasce Saleance, la società di consulenza specializzata nella ricerca e selezione di profili commerciali e costruzione di reti di vendita. Con la sua specializzazione in Sales Recruitment e un ampio database di professionisti qualificati specializzati nelle vendite, Saleance è in grado di identificare e valutare qualsiasi tipo di profilo commerciale per qualsiasi tipologia di impresa.

«Ho abbracciato con forte entusiasmo questo progetto perché credo davvero che Saleance possa supportare le imprese in un mercato sempre più sfidante, dinamico e competitivo» afferma Ludmila Bertani, Executive Director di Saleance. «Oggi, non basta più avere un prodotto o servizio innovativo, è essenziale saperlo vendere e comunicare in modo efficace. Per fare questo, non è più sufficiente trovare “un” commerciale, ma occorre individuare un professionista che conosca il settore e il mercato, con ottime competenze linguistiche e tecniche e con una conoscenza approfondita dei clienti. Insomma, “il” commerciale giusto per il proprio business. Con Saleance siamo in grado di identificare velocemente e con altissima qualità esattamente questi candidati.»