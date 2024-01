Lavori in aumento in Italia nel 2024, la classifica di LinkedIn: dall'intelligenza artificiale alla sicurezza informatica, quali sono le nuove competenze

L’elenco dei lavori in aumento di LinkedIn del 2024 rivela i titoli di lavoro in più rapida crescita negli ultimi cinque anni e le tendenze che definiscono il futuro mondo del lavoro.

Il mondo del lavoro sta cambiando: da come e dove svolgiamo il nostro lavoro, alle competenze necessarie per andare avanti. In effetti, i dati di LinkedIn mostrano che le competenze professionali sono cambiate del 25% dal 2015 e si prevede che cambieranno del 65% entro il 2030 a livello globale. Nel frattempo, l’accelerazione dell’intelligenza artificiale e dell’automazione ha creato nuove opportunità e sfide per i professionisti e le aziende che cercano di prepararsi per il futuro.

Top Employers, dove si lavora meglio in Italia? Ecco le 147 aziende a cui mandare il curriculum: l'elenco completo. Quali sono i requisiti