Whishlist per il decimo compleanno: bambino chiede regali per 13mila euro. Lo scorso anno la mamma ne aveva spesi 50mila

Il figlio dell'imprenditrice australiana Roxy Jacenko ha recentemente fatto parlare di sé per aver pubblicato la sua whishlist (la lista dei desideri) per il decimo compleanno. La lista, come mostrato nelle foto postate su Instagram, comprende articoli di lusso per un valore complessivo di quasi 13mila euro.

Nel post, il ragazzino di nove anni ha condiviso alcune immagini che lo immortalavano mentre faceva shopping in boutique Dior e Louis Vuitton, indossando un giubbotto di jeans Amiri dal costo di 1.600 euro e pantaloni della tuta Gucci dal prezzo di 2.350 euro.

E non è tutto. Nella lista dei desideri del piccolo Hunter figurano delle pantofole e un portafoglio entrambe griffate Louis Vuitton. Successivamente, ha provato due paia di occhiali da sole della stessa marca. Il bambino, accompagnato dalla mamma, ha poi continuato con Dior, dove ha scelto un paio di sneakers e una felpa bianca, per poi aggiungere alla sua lista una bottiglia di profumo Replica.

Roxy Jacenko, madre di Hunter, è nota per viziare i suoi figli, Hunter e Pixie, scrive il Daily Mail, con regali costosi e feste di compleanno sfarzose. L'anno scorso, la mamma australiana ha speso una cifra considerevole, stimata intorno ai 50mila euro, per la festa di compleanno di Hunter su uno yacht di lusso.

L'evento a tema hawaiano si è svolto su uno yacht affittato al costo di 2800 euro l'ora, con regali personalizzati e una torta a tema.

La festa di compleanno è durata tre ore e ha richiesto un mese di pianificazione, con Hunter che ha scelto il tema dopo aver guardato gli album di una vacanza di famiglia.