Cercare lavoro su LinkedIn, l'esperta: «Inutile inviare 100 volte il cv. Ecco il trucco per essere certi che la tua domanda sia vista»

Si dice che cercare lavoro, sia già una sorta di lavoro. Milioni di giovani si scontrano con il mondo degli adulti quando terminano gli studi. Ma per ottenere un impiego, a volte non bastano un ottimo curriculum, esperienze invidiabili e tempismo. Per emergere tra migliaia di candidati, potrebbe essere utile qualche consiglio degli esperti.

LinkedIn è un ottimo strumento per cercare lavoro.

Il metodo standard utilizzato dalla maggior parte delle persone che si approcciano al social è presto detto: cercare una posizione in linea con le proprie competenze e inviare il cv. «C'è chi fa domanda anche 100 volte, ma la realtà è che stanno perdendo tempo», dice Gretchen Wiegerink, esperta in risorse umane. Su TikTok ha pubblicato un video diventato virale, nel quale spiega l'errore più comune e un trucco, che a suo dire aumenta le possibilità di essere notati tra le migliaia di domande.

«Dopo aver presentato domanda per una posizione, vai immediatamente sul profilo LinkedIn di quell'azienda. Fai clic sulla scheda Persone, trova il responsabile delle risorse umane o il capo del personale e invia loro un invito alla connessione con una nota», dice l'esperta. «Presentati, fagli sapere che hai appena fatto domanda per la posizione XX. Puoi venderti con un paio di frasi d'effetto. Fai sapere loro la tua disponibilità per una chiamata», ha aggiunto. Questo, dice, funziona davvero per attirare l'attenzione dei responsabili delle assunzioni.

«Sono sempre su LinkedIn, quindi quando qualcuno fa domanda e poi si connette con me e invia una nota con questo, lo leggerò», spiega, riportando l'esperienza personale. «E se è grammaticalmente corretto, magari c'è il loro curriculum in allegato, stanno esprimendo il genuino interesse, ti risponderò qualunque cosa accada. Un buon reclutatore o responsabile delle risorse umane ti risponderà».