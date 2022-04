Smart working fragili e genitori di under 16: cosa cambia da oggi 1° aprile

Da oggi 1° aprile lo smart working rimane prorogato fino al 30 giugno. Dopo il 30 giugno per continuare con il lavoro agile servirà un accordo individuale tra lavoratore e azienda privata. Per i dipendenti pubblici lo smart working finisce oggi (in Rai i giornalisti tornano in redazione mentre tutti gli altri dipendenti possono continuare con il lavoro agile). Altro nodo per i lavoratori della scuola: cosa faranno gli insegnanti o il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati