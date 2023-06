Smart working, proroga per fragili e genitori nel privato fino al 31 dicembre: cosa cambia nel dl lavoro

Lo smart working è prorogato fino al 31 dicembre per i lavoratori fragili e genitori con figli fino a 14 anni solo nel settore privato. Lo prevede un emendamento al decreto lavoro che è stato approvato dalla commissione Affari sociali del Senato. Lo riferisce la relatrice del provvedimento Paola Mancini (FdI). Per il pubblico è invece in corso «un approfondimento» per verificare le coperture e la decisione verrà presa martedì.

Assegno inclusione, fringe benefit, smart working: tutte le novità del decreto lavoro, dalle badanti ai contratti a termine

I nodi

La commissione Affari sociali del Senato si è riaggiornata a martedì alle 11.30 per concludere le votazioni sugli emendamenti al decreto lavoro.