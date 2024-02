Superbonus, proroga per comunicazione sconti e cessioni: ecco la nuova (probabile) scadenza

Proroga in vista per il Superbonus. Il termine, attualmente previsto al 16 marzo, per l'invio delle comunicazioni per le opzioni cessione del credito e sconto in fattura relative alle spese per bonus edilizi sostenute nel 2023 potrebbe essere posticipato al 4 aprile. È quanto rende noto il Consiglio nazionale dei commercialisti che ha richiesto al ministro e al viceministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti e Maurizio Leo, di «valutare la possibilità di proroga».

Bonus casa, ristrutturazione e ecobonus: cosa cambia con il Milleproroghe. Novità per la rottamazione

Superbonus, la nuova scadenza

«Abbiamo già ricevuto conferme che il termine sarà prorogato, presumibilmente al 4 aprile, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate», dichiara il presidente Elbano de Nuccio.

Lo si legge in una nota, in cui il vertice dei professionisti ringrazia i vertici del Mef e i dell'Agenzia delle Entrate.