Tasse, nove miliardi in arrivo per abbassarle. Pensioni, spunta Quota 102

Fisco, ammortizzatori sociali, pensioni, ulteriori risorse per la sanità; ma anche un eventuale nuovo intervento per alleviare il peso dei rincari energetici sulle bollette di famiglie e imprese. I macro-capitoli della legge di Bilancio sono definiti anche se il governo ha ancora qualche difficoltà a quantificare le relative dotazioni finanziarie: numeri che vanno inseriti nel Documento programmatico di Bilancio atteso per la verità già...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati