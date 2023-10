Turismo, Enit in Giappone per promuovere l'Italia

L’Italia turistica fa gola al Sol Levante e si presenta sulla scena internazionale in Giappone con un’offerta su misura per il mercato. Al via ad Osaka TEJ (Tourism Expo Japan), la fiera del turismo più importante del Giappone dove Enit è presente con lo stand Italia e le regioni.

Nel corso della fiera tanti appuntamenti e tavole rotonde istituzionali e con operatori.

Proficuo l’incontro con il console Generale d'Italia a Osaka Marco Prencipe, il viceministro delle Infrastrutture, Trasporti e Turismo del Giappone Kato Ryusho, la sottosegretaria agli Esteri Maria Tripodi e Giancarlo Miele consigliere per le relazioni istituzionali del Ministro degli Esteri Antonio Tajani, l’ex primo ministro Yoshihide Suga e Governatore di Osaka Yoshifumi Yoshimura. Lo Stand Italia ospita 5 regioni (Basilicata, Lazio, Puglia, Sicilia, Veneto), il Comune di Polignano, ITA Airways e operatori italiani attivi sul mercato asiatico, tra cui Destination Italia / SONO Travel Club, Lindbergh Hotels & Resorts, Modenatur - Incoming tour operator & DMC.



Il programma prevede la cerimonia di firma del Global Code of Ethics for Tourism, promosso dalla World Tourism Organization (UNWTO) per stabilire un quadro di riferimento per lo sviluppo responsabile del turismo mondiale.

A seguire, la tavola rotonda “Rethinking Tourism for a Better Future”: rappresentanti di tutti i Paesi partecipanti alla fiera si confrontano sulle migliori strategie per garantire la stabilità e lo sviluppo del settore, nel rispetto della sostenibilità ambientale, economica e sociale. «L’Italia turistica è tra le mete di riferimento dei viaggiatori giapponesi e l’ultimo anno hanno investito sul Bel Paese quasi 300 milioni di euro per oltre 354 mila presenze. Tra le regioni in testa Lombardia, Veneto, Lazio, Umbria e Sicilia. Un bacino fiorente che visita in oltre il 60 per cento l’italia per ragioni legate al business e agli affari» commenta Ivana Jelinic, presidente e ceo Enit.