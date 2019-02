Corsa al reddito di cittadinanza: è boom di cambi di residenza a Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 12 Febbraio 2019, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 13 Febbraio, 08:56

È corsa in città ai cambi di residenza. Un escamotage per sfoltire gli stati di famiglia ed accaparrarsi il reddito di cittadinanza. Agli uffici anagrafe del Comune di Napoli si presentano tutti con la stessa richiesta: «Voglio cambiare residenza». Nessuna legge o norma dello Stato impedisce a un cittadino di migrare verso un altro appartamento, ammesso che poi avvenga davvero. Al netto dei furbetti di turno è certamente significativa la tempistica con la quale stanno fioccando nelle Municipalità del capoluogo campano le richieste di cambi di residenza, in alcuni casi raddoppiate. Difatti sono in molti a puntare alla «Rcd card», da qualcuno subito ribattezzata «yellow card (carta gialla)», anche se non tutti hanno le carte in regola. In testa agli escamotage, che potrebbero portare nelle tasche di diversi napoletani i fatidici 780 euro mensili, c'è il cambio di residenza tout-court. Basti pensare che in media, in città, i cambi effettuati sono aumentati del 20-30 per cento circa.