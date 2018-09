Sciopero Ryanair, i sindacati: buona adesione

Venerdì 28 Settembre 2018, 15:02 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2018 15:06

È arrivato il venerdì nero della compagnia low cost irlandese. I voli cancellati sono oltre 250, più di quanto era stato preventivamente calcolato da Ryanair. Cinque sono i Paesi coinvolti: Italia, Belgio, Olanda, Portogallo, Spagna e Germania. Oltre allo sciopero del personale di bordo, in Italia, Belgio e Olanda si è aggiunta anche la mobilitazione dei piloti.«Si registra, anche in questa occasione, una buona adesione su tutto il territorio nazionale con la cancellazione, preventivamente e non, di circa 50 voli, oltre ai 250 già cancellati in tutta Europa», lo affermano unitariamente Filt Cgil e Uiltrasporti.«Il fronte si allarga sempre più, dimostrando alla compagnia irlandese che il suo approccio verso i lavoratori e le rappresentanze sindacali da loro liberamente scelte è sbagliato. Ryanair ne prenda atto e ci convochi per la definizione di un contratto collettivo di lavoro di diritto italiano che preveda le tutele del nostro ordinamento e soddisfile legittime istanze dei piloti e degli assistenti di volo», continuano le sigle sindacali evidenziando il fulcro del problema.Nel frattempo la compagnia irlandese ha chiesto alla Commissione europea l'apertura di un'indagine all'antitrust su delle presunte «interferenze» di compagnie aeree concorrenti nei negoziati in corso tra la Ryanair e i sindacati.