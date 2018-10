Lo spread vola a 340, ai massimi da marzo 2013. Borse deboli, Milano la peggiore

Condono, è scontro Conte convoca Cdm. Salvini: «Se serve, ci sarò». Tensione nel Governo Effetti immediati sui mercati per i rilievi della Commissione Ue che ieri ha inviato una lettera al governo italiano per contestare una deviazione «senza precedenti» dei conti pubblici dalle regole del patto di stabilità.​ Lo spread Btp/Bund tocca quota 340 punti base, aggiornando i massimi dal marzo 2013. Il rendimento del Btp decennale segna 3,78%, un livello che non si vedeva dagli inizi del 2014. Lo spread del Btp a cinque anni è a 327, quello a due anni a 231, in entrambi i casi ai massimi dal maggio scorso.

Borse deboli. Borse europee deboli con gli investitori alla finestra in attesa di vedere gli sviluppi delle tensioni geopolitiche e le decisioni della Fed. Sui listini del Vecchio continente pesano anche le vicende interne italiane dopo la lettera della commissione europea che boccia la manovra. Sul fronte valutario l'euro è in calo sul dollaro a 1,1450 a Londra. Piazza Affari (-1,5%) è la peggiore in Europa appesantita dalle perdite delle banche. In calo anche Madrid (-0,7%), Parigi (-0,3%) e Parigi (0,2%). In controtendenza Londra (-0,2%), alle prese con il tema dell'accordo con l'Europa sulla Brexit. In Europa andamento negativo per il comparto finanziario (-0,8%) dove, oltre alla situazione pesante delle banche italiane, sono in forte calo Caixa bank (-3,4%), Banco Bilbao (-2%), Credit Agricole (-2,8%), Bnp Paribas (-1,7%). In calo le Tlc (-0,5%) con Telia (-5%), Iliad (-0,8%) e Orange (-0,2%).

Le Borse cinesi trovano slancio con la discesa in campo e le rassicurazioni ai mercati di Peoplès Bank of China, China Banking and Insurance Regulatory Commission e China Securities Regulatory Commission, e chiudeno in rally: l'indice Composite di Shanghai sale del 2,58%, a 2.550,47 punti e quello quello di Shenzhen del 2,58%, a 1.263,81. I listini, in «rosso» di oltre il 25% da inizio anno, hanno scontato in avvio il deludente Pil del terzo trimestre in Cina (+6,5% annuo contro attese a +6,6%), ai minimi dal primo trimestre 2009, accusando la guerra commerciale con gli Usa.