Byblos, la collezione autunno inverno in anteprima all'ombra del Vesuvio

Anteprima napoletana nella magica cornice di Palazzo Petrucci per uno dei marchi iconici del prêt-à-porter fin dai tempi d’oro del Made in Italy: Byblos, che negli anni 70 e 80 sotto la direzione creativa di Gianni Versace, all’inizio della sua carriera, ha lasciato in eredità una moda spensierata e ironica pensata per una donna dalle mille sfaccettature che in quel periodo stava attraversando grandi trasformazioni sociali.

Una scelta non casuale visto che la licenza della linea by byblos è stata assegnata in tempi recenti a Miriade per quanto concerne le calzarture ed alla Carlino Group per le borse.

Due aziende che dal Vesuvio, in bella mostra dalle vetrate del locale di Posillipo che ha ospitato la presentazione, hanno conquistato i mercati monidiali del fashion.

La storia di Byblos del resto meritava una tappa diversa dal solito: il successo del brand infatti è cresciuto anno dopo anno, di pari passo con i cambiamenti societari e organizzativi. Dal 2018 il marchio assume l’assetto contemporaneo con la guida creativa di Manuel Facchini, uno dei designer più talentuosi del momento, che diventa anche amministratore unico del brand. Il concept rimane lo stesso, sempre leggero e gioioso, con un tocco, naturalmente, più attuale, in linea con la società dei nostri giorni, sempre dinamica e in evoluzione.

La consumatrice Byblos di oggi è sofisticata, attenta al rispetto della natura ma anche alla tecnologia e trasmette un’immagine semplice e femminile, mostrando tuttavia una personalità decisa. Anche gli accessori, che costituiscono appunto la linea by byblos, rispecchiano uno stile giovane e fresco, con un’anima carismatica e indipendente. Le borse per l’Autunno-Inverno 2024-25 si declinano in colori neutri -marrone, grigio, con qualche punta di taupe - di nuance più vivaci, come il rubino e il bordeaux. Non mancano le tinte chiare, ideali per un twist più romantico e femminile, il verde, dal bosco al militare, il nero e il blu, sia nella sfumatura avio, sia navy.

I modelli si ispirano a temi diversi. Alcuni sono caratterizzati dal logo, realizzato in metallo e in forme geometriche, verticali o ottagonali. Sono poi presenti, frutto di una minuziosa ricerca di materiali, linee flessibili, dalla consistenza piacevole, sviluppate in cocoon, come il teddy e la pelliccia. Agli antipodi troviamo la collezione che si rifà all’arte, con forme scultoree e solide in materiali lucidi e spazzolati, tra cui spicca il bauletto, rettangolare e con manici corti, tipico delle borse a mano. Per la sera by byblos propone pochette e mini-borse tempestate da gemme dal sapore glamour e impreziosite da tracolle rimovibili. Un trionfo di glitter, oro, argento, bronzo e rete metallizzata.

Anche le scarpe, accessori molto importanti per il brand, sono raffinate ed eleganti, si rinnovano ogni stagione e sono in grado di completare l’outfit di una donna in tutte le occasioni. Da quelle più formale alle più casual, rispettando l’unicità e lo stile di ciascuna. Con un tocco esclusivo.