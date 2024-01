Italo, il 2024 si apre con 30 nuove assunzioni: i requisiti, le posizioni aperte, gli stipendi e come fare domanda

Il 2024 di Italo si apre con nuove opportunità lavorative. La società di trasporto ferroviario è alla ricerca di circa 30 nuovi dipendenti: 20 risorse per il ruolo di Hostess & Steward di bordo (figura che svolge le mansioni di accoglienza e ospitalità dei viaggiatori, offrendo loro assistenza e supporto, oltre ad erogare il servizio di catering a bordo treno) e altre 10 per ruoli di staff (in ambito commerciale, audit, pianificazione e controllo, ecc).

Un’opportunità per giovani ragazze e ragazzi di entrare a far parte della squadra di Italo, che oggi vanta circa 1400 dipendenti di cui il 50% è donna, con un’età media di 36 anni (che scende sotto i 30 per il solo personale operativo).