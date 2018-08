Statali, in tre anni 450mila assunzioni: primo obiettivo rafforzare la giustizia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 30 Agosto 2018, 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il governo punta ad assumere nella pubblica amministrazione 450.000 persone nel prossimo triennio. Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, su Zapping a Radio1 spiegando che si tratta della «stima sul turn over al 100%». «Escludo di fare infornate generalizzate - ha spiegato - le assunzioni sono mirate. Vorrei anticipare le assunzioni al 2019 ma sono quelle del triennio». Tra i settori che si prevede di rafforzare c'è la macchina giudiziaria. La giustizia - ha spiegato Bongiorno - «è paralizzata anche per la mancanza di personale amministrativo. Spero entro fine anno di dare risposta a questi soggetti». Il governo punta a inserire nuove risorse «per far ripartire la giustizia».