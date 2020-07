Una «incentivazione fiscale, che si accompagna a quella burocratica per le Zes del Sud Italia che deve diventare piattaforma logistica dell'area del Mediterraneo». A parlare è Piero De Luca, parlamentare del Pd, in occasione del convegno (moderato dal giornalista Pier Paolo Petino), nella Camera di Commercio di Napoli, sul rilancio del sistema industriale campano, sulla proposta di legge relativa alla Zes del Sud Italia, di cui è estensore e firmatario. La legge prevede «l'introduzione di un meccanismo di incentivazione fiscale per i nuovi investimenti produttivi», che sia capace di «attrarre grandi aziende italiane ed estere, che stabiliscano al Sud la propria sede legale e fiscale». «Penso - ha spiegato - ad aziende come la Fiat, Amazon, Yahoo, Google, Microsoft». Il sistema di incentivi prevede l'abbattimento dell'Ires «per i primi sette anni, prorogabili per altro 7». «Siamo partiti dalla valutazione delle risorse perse dal Sud negli ultimi dieci anni - ha sottolineato - Con un dimezzamento delle infrastrutture». «Serve un forte investimento del pubblico e del privato - ha concluso - e una modernizzazione della pubblica amministrazione, sulla scia del Piano Lavoro della Regione Campania che dobbiamo portare a livello nazionale».



«Considerare anche le zone Asi nelle Zes». Lo ha detto Ciro Fiola, presidente UnionCamere Campania e Camera di Commercio di Napoli, nel corso del convegno.«Abbiamo grandi aziende - ha affermato - ma sono a Casandrino e non rientrano nelle Zes. Prevedere incentivazioni sarebbe molto utile».«La legge e rimodulabile - ha sottolineato - e potrà essere allargata a zone dove insistono aziende per poter avere finanziamenti e decontribuzioni, comprese quelle sul costo del lavoro».«Spero che le Zes possano partire quanto prima - ha aggiunto - Sono zone che godono di un speciale regime».«E' ecessario approvare la legge - ha conlcuso - Quando ci sono benefici per le imprese si avviano investimenti nuovi». Ultimo aggiornamento: 18:37