Juve Stabia: Castellammare di tinge di gialloblù per la promozione in B

Raggiunta anche matematicamente la promozione in serie B della Juve Stabia, Castellammare riscopre la passione per i colori del team di Guido Pagliuca. In attesa del prima bagno di folla, lunedì sera al Menti in occasione della sfida con il Crotone (la festa vera ci sarà il 27 aprile contro il Picerno con la premiazione da parte della Lega), la città comincia a colorarsi. Una vera sfida tra quartieri per vestirsi di giallo e di blu. Striscioni, drappi, la gigantografia di Giuseppe Leone, Castellammare sogna...