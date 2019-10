Milik e Tonelli, lo stile delle first lady del calcio (Foto di Renato Esposito)

Venerdì 18 Ottobre 2019, 10:32

Moda e mondanità ieri sera a Chiaia per l’happening ospitato dalle sale della boutique di Michele Franzese a via Morelli, teatro d’eccezione di un contenitore quantomai vario e Made in Naples. Accolti dal padrone di casa con la moglie Milena e lo staff al completo, centinaia di appassionati di tendenze e glamourness invitati da Stefano Vitucci si sono dati infatti appuntamento nel negozio a pochi passi da piazza dei Martiri per scoprire in anteprima le collezioni di più brand riuniti, per una sera, nella stessa location.Ad attirare l’attenzione dei napoletani, naturalmente, è stata in primis quella di Wild Mascot, un brand emergente ideato da Jessika Ziolek: vincitrice della Polish Fashion Week per i trend addicted, compagna inseparabile del calciatore Arek Milik per i fan azzurri. Il campione ha raggiunto la bella Jessika a cocktail già iniziato e si è quindi avvicinato al compagno di squadra Lorenzo Tonelli, presente a sua volta in qualità di supporter della moglie Claudia Manzella, a sua volta designer d’eccezione insieme alle sorelle Alessia e Martina del brand di costumi SUAHRU, che quest’anno per la sua seconda stagione di vita nella SS20, oltre a bikini e monokini, ha proposto anche una simpatica linea bimbo.Una serata in allegria che non ha inevitabilmente suscitato la curiosità dei tanti tifosi presenti, come pure del resto il magnifico abito iconico di Amen della collezione Fall – Winter 2019, scelto e personalizzato con il numero 10 (il numero di che in città è e sarà, sempre e per sempre, quello di Maradona) dal creatore del brand Jacopo Tonelli che si è poi alternato in console con il dj resident Gabriele Del Prete.Intrattenuti da bollicine e degustazioni dj japanese food by Iki, l’ultima idea di Massimiliano Neri, gli ospiti della one night hanno avuto quindi modo di scoprire anche le ultimissime creazioni di KTN Kiton, The Atelier di Giotto Calendoli, Room76 e Plumeteree di Nastilove, a loro volta al centro di presentazioni dedicate nelle sale ed apprezzati, tra gli altri, anche da Stefano, Valter e Mariano De Matteis, Angela e Chiara Nasti con il padre Enzo, il console generale d’Ucraina a Napoli Viktor Hamotskyi, il presidente della Confcommercio di Napoli Massimo Vernetti, il presidente della Juve Stabia Andrea Langella, il “tentatore” di Temptation Island Vip Giancarlo Picariello, l’attrice di Gomorra Gina Amarante, Antonio Parnoffi, Roberto Goretti, Antonia Oliva, Enzo Politelli, Daniela Sabella, Valeria Lomabardi, Silvia Tedeschi, Matteo Cotugno, Enzo Agliardi, Lorenzo Crea, Alfredo Mariani, Lula Carratelli, Federica Riccio e tanti altri.