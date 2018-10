Martedì 9 Ottobre 2018, 19:39

L’imprenditore, blogger e scrittore Roberto Esposito, originario di Vallo della Lucania, è stato inserito tra i 10 leader italiani nel corso dell’evento “Leadership Arena” che si è tenuto sabato 6 ottobre a Barcellona, in Spagna, per celebrare il talento e le eccellenze italiane che si sono distinte a livello internazionale nel proprio settore di riferimento.Sul palco insieme a Roberto Esposito, 33enne fondatore delle aziende innovative DeRev (www.derevworld.com) e Giffoni Innovation Hub (www.giffonihub.com), entrato nel Guinness World Records nel 2011 e nominato Digital Democracy Leader dal Parlamento Europeo nel 2013, altre 9 personalità di spicco del mondo imprenditoriale, artistico, sportivo e culturale, che attraverso le loro testimonianze hanno trasmesso ai partecipanti gli strumenti strategici e motivazionali per affrontare al meglio la sfide legate all’innovazione e al cambiamento. Tra questi, il campione mondiale di sci Alberto Tomba, modello di determinazione e successo nello sport, il regista del Festival di Sanremo Duccio Forzano, la più giovane direttrice d’orchestra d’Europa Beatrice Venezi, il noto coach e formatore aziendale Roberto Re, la campionessa di atletica paralimpica Giusy Versace.I 10 “numeri uno” dell’Italia hanno raccontato dal palco la propria storia, esperienza e visione del mondo alle centinaia di persone presenti nel pubblico proveniente da tutto il mondo, ripercorrendo il proprio percorso personale e professionale e le difficoltà che sono riusciti a superare con tenacia e passione fino ad arrivare al successo.