Martedì 18 Settembre 2018, 19:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un flash mob ispirato al film «Ritorno al futuro» alla Reggia di Caserta, in occasione dell'apertura notturna straordinaria del sito Unesco, è l'innovativa idea di Neuromed per promuovere le iniziative della Notte Europea dei Ricercatori 2018.La Delorean, la macchina di Ritorno al futuro, ha sfilato lungo il parco della Reggia tra i tanti visitatori presenti. Turisti e appassionati coinvolti a sorpresa in un viaggio tra passato, presente e futuro con i protagonisti del cult movie.Doc e Marty hanno così dato il via al flashmob B-Future sulle note di Johnny B. Goode, realizzato da cinquanta ricercatori, studenti e ballerini.Il messaggio: il futuro è la ricerca, in una nuova prospettiva concreta e responsabile, tra la gente, per la gente.