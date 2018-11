Venerdì 9 Novembre 2018, 19:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Buzzoole, influencer marketing solution provider in grado di connettere i brand ai content creator attraverso l’utilizzo dell'Intelligenza Artificiale, ha presentato ieri, presso lo spazio Tenoha a Milano, Buzzoole Influencer Academy in partnership con l’Università Telematica Pegaso, I-University specializzata nella formazione universitaria online. Attraverso Buzzoole Influencer Academy, l’Ateneo metterà a disposizione un nuovo percorso didattico con un’offerta innovativa dedicata all’influencer marketing e rivolta a creator e aspiranti tali.Parte della proposta formativa Accademie dell’Università Telematica Pegaso, il progetto Buzzoole Influencer Academy nasce con l’intento di fornire un’area didattica dedicata ai creator di domani, proponendo corsi di perfezionamento per tutti coloro che desiderano approfondire le tematiche legate all’influencer marketing, fornendo gli strumenti per migliorare le proprie performance sui canali social.Scelta da circa 80mila studenti, l’Università Telematica Pegaso fornisce formazione a distanza da oltre 12 anni. L’Ateneo è costruito sui più moderni e performanti standard tecnologici in ambito di e-learning, e vanta un’offerta formativa tra le più ampie del panorama nazionale e internazionale di istruzione superiore, con oltre 70 sedi e più di 500 poli didattici presenti in tutta Italia. L’Ateneo è diffuso sul territorio nazionale con 10 corsi di laurea, 300 tra master di primo e secondo livello, alta formazione, perfezionamento ed esami singoli. L’Università Telematica Pegaso, inoltre, offre 1 scuola di specializzazione, 9 accademie multi-disciplinari e 3 percorsi di certificazione.La collaborazione prevede un totale di dieci corsi disponibili online tramite la piattaforma interattiva dell’Università Telematica Pegaso. Due le categorie dei corsi della Buzzoole Influencer Academy (buzzoole.com/academy) che andranno a ricoprire tematiche orizzontali, come l’acquisizione delle competenze di base, e verticali, dedicati a settori specifici, tra cui: Fashion; Tech; Food e Travel&Photography. Ogni corso è strutturato in diversi mini video per permettere agli studenti di organizzare le proprie sedute di studio in base al tempo a disposizione. Tra i docenti dell’Academy figurano professionisti del mondo digital e influencer, con il compito di spiegare ai creator come migliorare le proprie performance e utilizzare al meglio gli strumenti forniti dal web.Per quanto riguarda il tema delle competenze, sei sono i corsi a disposizione dei creator: Blogging; Videomaking; Storytelling; Insight; Advertising; IM nel mondo professionale. Corsi How To per approfondire gli strumenti su cui far leva per diventare creator e ottenere il massimo dalle proprie attività social.Quattro, invece, sono i corsi dedicati alle aree Fashion, Tech, Food e Travel/Photography. Corsi ‘experience with’ guidati da influencer noti al pubblico attraverso un format predefinito, in cui i docenti metteranno a disposizione dei creator una panoramica generale dedicata all’area di riferimento su cui sono esperti, indicando consigli sulla creazione dei contenuti e su come ottenere i risultati migliori per il determinato target.«Oggi giorno quello dell’influencer è un lavoro sempre più ambito. Essere un professionista, come per ogni altra posizione, richiede studio e impegno, molte sono le figure che sul web si dichiarano influencer, ma non basta solo avere solo i numeri. Per diventare creator di professione e ottenere la stima dei brand è necessario sviluppare le giuste competenze e il giusto know-how in grado di catalizzare l’attenzione e uscire fuori dal coro», afferma Gianluca Perrelli, chief Marketing officer & country manager di Buzzoole Italia. «Siamo lieti quindi di avere inaugurato in collaborazione con Università Telematica Pegaso, ateneo leader nel campo dell’e-learning, Buzzoole Influencer Academy. Attraverso i corsi proposti, vogliamo mettere nelle mani degli aspiranti creator tutti gli strumenti necessari per dare forma al proprio futuro nel mondo dell’influencer marketing».«Siamo la prima università telematica a lanciare un corso dedicato agli influencer. Per la natura stessa della nostra metodologia di studio, la più innovativa nel settore dell’e-learning, ci poniamo come veicolo ideale per formare i creator del futuro. La piattaforma Pegaso, il primo portale italiano a utilizzare come metodo di apprendimento l’eduinfotainment, consente di coniugare studio e intrattenimento, inteso come apprendimento informale. Si tratta di un approccio alla conoscenza rivoluzionario, che si avvale di tecnologie tra le più avanzate d'Europa e di strumenti e applicazioni multicanali, come tools interattivi, chat istantanee con i docenti e tra gli studenti, forum d'aula, fino ad arrivare alla gamification. Sono certo che la sinergia con Buzzoole, leader nell’influencer marketing, consentirà a tanti giovani di fare della loro passione una professione di successo», conclude Danilo Iervolino, presidente dell’Università Telematica Pegaso.