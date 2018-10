Lunedì 1 Ottobre 2018, 20:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà presentato nel corso di una conferenza stampa ‘Ciak si scienza e... si gira in un mondo green’, il canale web di divulgazione scientifica ‘Ciak si scienza’ ideato da Vincenza Faraco, docente di chimica e biotecnologia delle fermentazioni presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.L’appuntamento è per giovedì 4 ottobre 2018, alle ore 12, nell’Aula del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, presso il Rettorato, in corso Umberto I, 40, a Napoli.L’evento sarà presieduto dal Magnifico Rettore dell’Ateneo federiciano e Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università italiane, Gaetano Manfredi, e illustrerà la finalità, gli obiettivi, il target, il format e i canali di diffusione di ‘Ciak si scienza’.Il noto divulgatore scientifico Roberto Giacobbo, in collegamento skype, riporterà la sua testimonianza sull’importanza della divulgazione scientifica.Alla conferenza interverranno anche Raffaele Del Giudice, vicesindaco del Comune di Napoli e assessore all'Ambiente, Guglielmo Trupiano, direttore del centro Europe Direct LUPT ‘Maria Scognamiglio’ dell’Università Federico II, e la professoressa Vincenza Faraco.Del canale web si illustreranno l’ambientazione, i temi principali e gli oggetti simbolo dell’iniziativa e ne verrà descritto il significato, a partire dal CIAK con il quale si darà inizio a ‘un viaggio verso un mondo green’, in cui si accompagnerà il pubblico alla scoperta di notizie importanti per l’ambiente e per la sopravvivenza del nostro pianeta.Per ogni ciak un concetto e un messaggio da portare a casa, in modo da tenere sempre a portata di mano le notizie sull’ambiente, la chimica verde, la bioeconomia e l’economia circolare.Si affronteranno anche argomenti più pratici ad esempio come va fatta la raccolta differenziata, per aiutare i consumatori a imparare e conservare delle buone abitudini.Nel corso della conferenza sarà proiettato uno dei video di Ciak si scienza dal titolo ‘Un mare di rifiuti generato dalle plastiche’ sull’emergenza ambientale delle plastiche fossili.L’iniziativa si rivolge a consumatori, istituzioni, aziende, mondo della formazione e della ricerca pubblici e privati. È necessario, infatti, chiudere il cerchio ricerca‐industria‐consumatori perché la consapevolezza di questi ultimi consentirà di far crescere ulteriormente il mercato dei prodotti della chimica verde, della bioeconomia e dell’economia circolare, cruciali per la salvaguardia del nostro pianeta, dando nuovo impulso anche alla ricerca in questi settori.L’obiettivo è anche quello di sensibilizzare le istituzioni sull’importanza dei temi trattati: solo se ognuno svolgerà la propria parte sarà possibile realizzare davvero il cambiamento verso uno sviluppo sostenibile.