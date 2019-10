Domenica 6 Ottobre 2019, 14:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con la digitalizzazione, sia il mondo del lavoro sia il concetto stesso di occupazione stanno attraversando una fase di mutamento profondo. Ecco perché «il 63% dei lavoratori ritiene che nei prossimi 10 anni la maggior parte di loro farà lavori che oggi non esistono e non sono ancora codificati, il 57% che le modalità tradizionali non esisteranno più». Questi i dati della ricerca Swg per Ey presentata al Digital Summit di Capri, in cui si evidenzia che le persone faticano a stare al passo con il cambiamento di competenze tecnologiche e culturali richieste dalla società contemporanea: «lo pensano 3 lavoratori e manager su cinque». In questo contesto, «l'80% dei lavoratori (il 97% dei top manager) pensa che la capacità di apprendere costantemente rappresenti oggi un requisito fondamentale, il 69% (l'80% dei top manager) che il mondo si stia sempre più dividendo tra persone con un elevato grado di competenza e persone con skills inadeguate alla domanda odierna», continua la ricerca. Secondo il 69% dei lavoratori, però, «i percorsi scolastici e universitari attuali sono inadatti a superare il disallineamento tra competenze richieste e competenze disponibili». La formazione «è il fattore chiave. Adottare un sistema di vera alternanza scuola-lavoro consentirebbe di rispondere alle esigenze formative della persona e aiuterebbe le università a stabilire un collegamento più stretto con il mondo del lavoro». Ha commentato l'ad di Ey Italia e managing partner dell'Area Mediterranea, Donato Iacovone.