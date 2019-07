Mercoledì 24 Luglio 2019, 14:19

Si è svolto presso la sede dell’Unione degli industriali di Napoli il convegno dal titolo “Intelligenza artificiale”: tra sfide, vantaggi ed opportunità. A fare gli onori di casa Vittorio Ciotola, presidente dei Giovani imprenditori di Napoli, e Alberto Celentano, Ceo di SeedUp.Obiettivo finale dell’incontro è stato quello di creare i presupposti affinché l’impresa tradizionale, l’ecosistema startup, gli investitori e i centri di ricerca potessero dialogare e attivare delle sinergie utili allo sviluppo e all’implementazione di questa tecnologia nel prossimo futuro. Insomma, considerare l’intelligenza artificiale come volano di crescita per le imprese tradizionali e le startup, focalizzandosi sulle tre leve di sfide, vantaggi ed opportunità. Il convegno, organizzato in collaborazione con Confindustria, ha avuto l’intento di affrontare l’attuale dibattito dell‘Intelligenza Artificiale e delle sue possibili applicazioni nei diversi settori dell’economia.In questo contesto di confronto, industria italiana, ricerca scientifica universitaria e startup hanno fatto il punto della situazione sull’attuale “stato dell’arte”, considerata la tecnologia più strategica e disruptive del XXI secolo.