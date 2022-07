Napoli modello di sviluppo: grazie alle Academy 8 su 10 trovano lavoro

L'Università degli Studi di Napoli Federico II oltre ai percorsi didattici tradizionali offre delle opportunità per laureati, laureandi ma in alcuni casi anche neo diplomati, per specializzarsi in alcuni settori particolarmente richiesti dal mondo del lavoro. Sono ancora aperti infatti i bandi di alcune Academy mentre per le restanti toccherà aspettare ancora qualche mese e prepararsi al meglio per le dure selezioni. Attualmente sono attive nove Academy, tutte frutto di accordi di collaborazione tra l'ateneo federiciano e aziende di rilevo internazionale, con sede al Polo universitario di San Giovanni a Teduccio tranne una, a Pomigliano d'Arco. Gli allievi, selezionati per preparazione di base ma anche dopo un colloquio in cui far emergere le potenzialità di lavorare in team, potranno specializzarsi in settori specifici, e per l'80-90% di loro si aprono le porte del mondo del lavoro. Ma in alcuni settori il placement dei partecipanti alle Academy è anche del 100%. La prima è stata iOS Developers Academy, poi sono venute Digita, Cisco Academy - DTLab Networking Bootcamp, Cybersecurity Hackademy, SI Academy - Smart Infrastructures, Make Napoli Medtronic Master Advanced knowledge Experience, Core Academy - Conversion and Resilience e 5G Academy. È terminato invece il triennio di Fs Mobility Academy che ha visto un tasso di placement pressoché del 100%, con l'assunzione degli allievi nelle aziende aderenti (Trenitalia, Rfi, Busitalia Sita Nord, Fs Sistemi Urbani, Italferr, Italcertifer, Mercitalia Rail) e che potrebbe ritornare tra qualche anno in funzione proprio delle necessità aziendali.

La iOS Developers Academy è stata l'apripista sia di un nuovo percorso professionalizzante che di una didattica non frontale che ormai è una metodologia applicata anche negli altri percorsi. Questa Academy creata con Apple e con placement intorno all'80%, e incentrata su sviluppo e progettazione di app e le iscrizioni per il prossimo anno accademico sono scadute il 30 giugno. Scaduto anche il bando della Aerotech Academy creato con Leonardo. Il bando per Digita Academy creata insieme a Deloitte Consulting uscirà invece a fine anno. Il 15 luglio infatti ci sarà la Graduation Day del corso focalizzato sull'apprendimento, anche attraverso esperienze reali lavorative, delle nuove dinamiche di business abilitate dalle moderne tecnologie digitali, proponendo la formazione di figure professionali esperte su tematiche tipiche di Industria 4.0.

Prorogata al 15 luglio la scadenza del bando per SI Academy che Federico II fa insieme a Tecne del Gruppo Autostrade per l'Italia con l'obiettivo di formare nuove figure nell'ambito della concezione, gestione e monitoraggio delle infrastrutture del sistema viario. Massimo 36 posti e a coloro che termineranno il percorso didattico verrà proposto un inserimento in una delle sedi italiane, in Tecne o in altre aziende del Gruppo Autostrade. La 5G Academy realizzata con Capgemini, Nokia e Tim vuole formare nuove figure di elevata professionalità nell'ambito della digital transformation, con specifico riferimento al potenziale rivoluzionario del 5G. Il bando scade il 15 settembre e si ricercano laureandi e laureati con un background non solo di tipo scientifico-tecnologico (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) ma anche giovani economisti, sociologi, giuristi, psicologi. La Core Academy istituita con Kpmg, Dxc Technology ed Exprivia formerà figure specializzate nel settore della trasformazione dei servizi pubblici nell'ambito dei servizi sanitari e socio-sanitari. Il bando scade il 20 settembre per 35 figure con laurea triennale e magistrale di età non superiore a 28 anni.

Uscirà a fine anno invece il bando per la Cybersecurity Hackademy in collaborazione con Accenture per formare gli studenti con competenze avanzate e specialistiche nel settore della sicurezza informatica; Make Napoli in collaborazione con Medtronic Italia, azienda di riferimento nel campo dei servizi e delle tecnologie per la salute; e Cisco Academy realizzata con Cisco Italia, Consorzio Clara e Meditech, per accelerare la trasformazione digitale dei settori produttivi strategici.