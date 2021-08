«Unobravo» e «1000 farmacie», Napoli vince all'UniCredit Start Lab

In questi giorni sono stati proclamati i vincitori dell’edizione 2021 di UniCredit Start Lab, la piattaforma di business rivolta alle startup e PMI innovative italiane “Tech” ad alto potenziale, operanti nei settori Life Science, Clean Tech, Digital ed Innovative Made in Italy.

Due sono le napoletane vincitrici: per la categoria «impact innovation», dedicata a progetti e soluzioni innovative in tema di sostenibilità ambientale e sociale, è la start up di «Unobravo» ad aggiudicarsi la prima posizione.

Unobravo è una piattaforma online che consente di mettere in contatto virtualmente gli utenti con professionisti in psicologia e psicoterapia. Nasce con lo scopo di offrire supporto psicologico in qualsiasi momento e in qualsiasi parte del mondo. Il servizio, offerto in lingua italiana, si rivolge infatti agli italiani in ogni parte del mondo che hanno difficoltà a trovare psicologi madrelingua italiani.

«1000 Farmacie», classificatasi in terza posizione nella sezione «life science», è una piattaforma di digital healthcare che unisce le migliori farmacie italiane, con i rispettivi magazzini, per consentire agli utenti di scegliere tra un’ampia gamma di prodotti al prezzo migliore e riceverli direttamente presso il proprio domicilio tramite il servizio di consegna.

La startup si contraddistingue per un modello senza stock e per la capacità di gestire le ricette mediche attraverso un modello di delivery last mile.

Alle prime cinque aziende classificate, UniCredit assegna un riconoscimento di 10.000 euro. Tutte le 55 aziende selezionate accedono inoltre a specifici servizi ed opportunità della piattaforma di business di UniCredit Start Lab fra cui: la possibilità di partecipare ad incontri con aziende Corporate clienti di UniCredit per valutare possibili partnership commerciali, industriali o tecnologiche.

Annalisa Areni, Responsabile per il Sud di UniCredit Italia, dichiara: «Obiettivo di UniCredit è continuare a incoraggiare l’innovazione tecnologica e la creazione di nuove imprese innovative anche in questa difficile fase dell’economia.

Con UniCredit Start Lab negli ultimi 8 anni abbiamo analizzato più di 6.000 progetti imprenditoriali di nuova generazione e accompagnato oltre 400 start up verso percorsi di crescita, raggiungendo una quota di mercato pari al 20% tra le start up e le PMI innovative».