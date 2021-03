Startup sbocciano a primavera da Torino a Napoli, con NAStartUp Play

Napoli 24 marzo. In primavera sboccia l’innovazione con il consueto appuntamento mensile di NAStartUp Play, la versione streaming della palestra delle startup guidata da Antonio Prigiobbo, con le tre acceleratrici, Barbara Feluca, Brigida Ardolino e Federica Ferriero.

Per questo appuntamento, in diretta streaming oggi 24 marzo a partire dalle ore 18, sono sei i progetti di innovazione che si presenteranno alla community, tra monopattini elettrici pieghevoli, brevetti che rivoluzionano l’etichettatura e iniziative “Unlock” per portare l’ecosistema delle startup all’interno delle scuole, dei musei e non solo… Nuova spinta, grazie anche ultimi acceleratori, (imprenditori e imprese) che accelerano con NAStartUp sempre e più nuovi fronti, tra questi ultimi ma non ultimi Nino Ragosta di Quadronica, Stefano Scauzzillo con Essequadro Eyewear, Pasquale Senatore con Biancamore, Mario Avallone con DrugStoreNapoli.

“NAStartUp ha sempre fatto suo lo spirito della contaminazione dei saperi. Una delle nostre mission è stata di aprire il mondo delle startup ad ambienti diversi e con le iniziative unlock, continiuamo con questa tradizione, spinti anche dall’entusiasmo di nuovi imprenditori che ci chiedono sempre più velocità.Con Unlock Women, abbiamo invitato i talenti delle donne a partecipare ancora più attivamente all’ecosistema, con Unlock School, vogliamo appassionare ragazzi e ragazze ai temi del presente e futuro della tecnologia, mentre con Unlock Museum, abbiamo voluto e vogliamo offrire idee per la digitalizzazione dei poli museali”, spiega Antonio Prigiobbo, driver della community.

Un dispositivo elettronico che salva la vita

Come si salvano i centauri sbadati che dimenticano di mettere il casco e mettono a rischio la loro vita? Questa è la domanda a cui ha provato a dare risposta il napoletano Michele Zotta che ha ideato un dispositivo elettronico per i centauri. Grazie a questo, il motociclista di turno non riuscirà ad attivare il suo veicolo senza indossare il casco. Il nome del suo progetto è Salviamo i Centauri Sbadati.

Un monopattino elettrico pieghevole è invece l’idea del torinese Salvatore Avantaggiato. Si chiama TWOinONE ed è un monopattino che si presta a diversi usi, può essere usato, per esempio, come trolley per la spesa.

Un’innovazione che rivoluziona il processo di etichettatura nel mondo agroalimentare grazie a una tecnologia: questa è l’idea del milanese Alessandro Decordi, con la sua idea Culaccino.

Altra startup è Do You Discover, della napoletana Carla Recupito, un portale online che punta a far incontrare viaggiatori e host, aumentando la trasparenza dell’offerta attraverso dei tour virtuali.

Le startup invadono le scuole

NAStartUp Play offre uno spazio anche ai progetti di innovazione sociale scoperti e presentati da Barbara Feluca. Open House Napoli raccontato da Stefano Fedele, è un evento dedicato all’architettura contemporanea della città di Napoli, che vuole sensibilizzare i cittadini su temi come le città sostenibili e le smart cities. Mentre Massimiliano Notaro, docente dell’Istituto Antonio Serra di Napoli, è tra i protagonisti con Ernesto Romano del già citato Unlock School, l’iniziativa della community di NAStartUp per avvicinare gli studenti al mondo delle startup.

Una nuova rubrica: READ(Y) INNOVATION

NAStartUp Play inaugura una nuova rubrica curata dal giornalista e imprenditore, Giancarlo Donadio. Si chiama READ(Y) INNOVATION e avrà protagonisti autori di libri sulle tematiche dell’innovazione. Il primo protagonista sarà Jonathan Pacifici, General Partner del fondo Sixth Millennium VP attivo in Israele e autore del libro, “Gli unicorni non prendono il Corona: Viaggio tra le startup israeliane nell'economia che ha sconfitto il virus”.

Cos’è NAStartUp

NAStartUp è un Acceleratore d’Ecosistema delle startup e delle startup senza scopo di lucro, di recente insignito del premio come miglior esperienza Europa per le startup da UBI Global. Sviluppa un appuntamento periodico (mensile e gratuito) con una community di oltre 8.000 talenti che accelera tutti dal basso, punta a far nascere, crescere e accelerare le innovazioni, le startup e i talenti Made In da Napoli e Ora OnLine. È supportato dal founder e driver Antonio Prigiobbo, Innovation Designer/Autore.

Il Meetup delle Startup Made al Sud (e non solo): il NAStartUp Day e Play

NAStartUpDay è un format di partecipazione, sviluppato in filiera, dalla community stessa, composta dai professionisti e dalle imprese che facilitano e accelerano la diffusione dell’economia delle startup e dell’Innovazione. La partecipazione è completamente gratuita. Le attività sono autoprodotte senza fini di lucro.

NAStartUpPlay è il format Online che porta l’evento mensile on streaming e sviluppa nuove contaminazione.

Officina delle Startup

Tutte le attività sono gratuite grazie agli sponsor e partner che sostengono il programma l’accelerazione open e gratuita per tutti: IdeaSolutions e Quadronica con i partner iPins, BeGraphicIT, Lenus Media, Santa Chiara Boutique Hotel, Sartoria DA Napoli, Biancamore, NowTech, DrugStore del Kuoko Mercante, Sticky Factory, Lido Conchiglia, Alilauro, Edelandia, The Spark, Essequadro Eyewear, Creazione d'Impresa, SUGC (Sindacato Unitario GIornalisti della Campania), HiltronLab, DigitalDojoIT

