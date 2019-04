Domenica 7 Aprile 2019, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il direttore della Dream Academy Amleto Picerno Ceraso presenterà lunedì 8 aprile, alle ore 16, la nuova edizione della Dream Academy presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Intervengono Sergio Pone, docente di Tecnologia dell’Architettura presso l’Università di Napoli Federico II, e Paola Scala, docente di composizione architettonica e urbana della Federico II.La Dream Academy è un corso di formazione in Design Research e Advanced Manufacturing promosso dalla Fondazione Idis-Città della Scienza in collaborazione con l’Università di Napoli Federico II e in sinergia con MedITech, il neonato Competence Center del Sud con sede proprio negli spazi della Città della scienza. Supportano la Dream Academy 2019 anche Legacoop, Coopfond e Campania NewSteel.