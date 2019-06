Giovedì 20 Giugno 2019, 12:50

Dall'agricoltura 4.0 all'edilizia sostenibile fino a inedite soluzioni di mobilità «gamificata»: 14 delle migliori soluzioni sviluppate da altrettante startup italiane verranno presentate al mercato cinese dal 22 al 28 giugno 2019 nell'ambito della seconda tappa del Best Startup Showcase - Entrepreneurship Competition (Bssec), programma di promozione di startup e pmi innovative coordinato in Cina dall'International Technology Transfer Network (ITTN) e in Italia da Città della Scienza in collaborazione con l'incubatore d'impresa Campania Newsteel.Il programma - spiega ancora una nota - si inserisce nelle attività di cooperazione connesse alla Settimana Cina-Italia dell'Innovazione che si terrà quest'anno a Pechino dal 28 al 31 ottobre 2019. Le 14 startup «parteciperanno alla Nanjing Techweek 2019 dove incontreranno investitori e potenziali partner commerciali. Nel corso della missione, esperti cinesi e italiani selezioneranno le due startup più promettenti per le categorie di Sustainability & Green Innovation per la finale del Bseec in programma in autunno a Pechino».Le startup «in missione» sono: Over Spa (Lazio), Scooterino (Lazio), eProInn ( Campania), Ponics (Lazio), SbS Group ( Campania), Volvero (Veneto), Idroluppolo (Lazio), Wecity (Lombardia), Notredame (Calabria), Rethink Srls ( Campania), Personal Factory s.p.a. (Calabria), 3Bee (Lombardia), South Agro (Puglia), Isaac (Lombardia).