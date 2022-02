Il diavolo nei dettagli che “ruba” i fondi al Sud

Gentile direttore,

come Il Mattino ha ben raccontato nei suoi servizi il ministero dell’Università riscrive per tre volte le regole dei bandi del Pnrr e il risultato finale é la drastica riduzione della quota di finanziamento per il Mezzogiorno. Ora pare che si tratti di un errore “materiale” a cui verrà posto rimedio. Certo è che occorre essere “guardiani”. Ho la sensazione che a parole dicono tutti che occorre sostenere l’economia del Sud,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati