Caivano, le bambine violentate ritornino nelle loro famiglie

Caro direttore,

sulla vicenda di Caivano e delle bambine violentate sottratte alle famiglie temo che una madre già colpita da una grave disgrazia possa a causa di tali dolori precipitare nel buio più totale e spero che il tribunale riveda e valuti bene gli opportuni provvedimenti da adottare anche con umanità.

In casi ben più gravi come quello di Fortuna o della precipitazione del piccolo Antonio Giglio non ricordo che furono adottati provvedimenti così drastici, mi chiedo se abbia inciso in questo caso una situazione familiare particolare , che al momento non conosco e non mi risulta dalle voci del quartiere anzi sembra una sfortunata fatalità, perché aggiungere altro dolore al dolore secondo il mio parere è ancora più pericoloso per questa sfortunata famiglia in quanto, salvo la presenza di precedenti di cui non ho notizia sembrando una regolare famiglia di immigrati regolarmente integrati in Italia, nella società e sistema scolastico, i servizi sociali hanno anche il dovere di intervenire a sostegno e dare assistenza alle vittime, non solo di adottare provvedimenti al momento incomprensibili.

I bambini non sono numeri o fascicoli che possono ingolfare gli armadi della burocrazia e in primis dalle istituzioni va sempre fatto ogni sforzo per tutelare e garantire i diritti umani a la tutela degli affetti e dei valori familiari. Pur comprendendo astrattamente il dovere di intervento delle autorità e ogni precauzione da adottarsi a tutela dei minori , se non ci sono precedenti o notizie di pericoli, questa volta era proprio questo il tipo di provvedimento abnorme e di condanna senza difesa per i genitori e bambini già nel caos e dolore più totale.

Se la politica investisse un minimo per le famiglie e garantisse un sussidio ai genitori senza lasciarli spesso nel degrado, pericoli ed emergenze spenderebbe molto meno di quanto costa un minore affidato alle care case famiglia e vi sarebbe una tutela degli affetti e valori più umana e naturale.

(se i servizi sociali e amministrazione comunale avessero svolto il proprio ruolo ed adottato

Misure idonee e cautele in gravi casi precedenti forse si sarebbero evitate tante tragedie e salvati tanti bambini, oltre che dato vita ad un diverso sistema sociale).

* Avvocato difensore