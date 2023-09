Dèsirèee, da malata oncologica a volontaria: «Emozione e panico»

Ha il volto dipinto, gli occhi profondi e il cuore colmo di gioia. Dèsirèe ha soli 19 anni ed è reduce dal suo primo giorno da animatrice nel reparto di pediatria dell’ospedale Policlinico Nuovo di Napoli. Volontaria dell’associazione Diamo una Mano Onlus, la più piccola, lei più di altri sa cosa significhi essere ricoverati in ospedale in giovane età. Infatti, la ragazza qualche anno fa è stata una paziente del reparto di oncologia pediatrica. Ed è lì che ha conosciuto D1M, un’associazione che si propone di alleggerire la degenza dei piccoli malati, facendoli giocare e divertire. «È stato strano essere dall'altra parte, dalla parte di chi può entrare liberamente, perdendosi tra i padiglioni, e uscire poco dopo perdendo il pullman. Ma è stato bello – racconta Dèsirèe in un post pubblicato sulla pagina Facebook dell’associazione –. Ammetto che appena entrata in stanza mi sono un pochino emozionata. Tanti ricordi». E continua: «Non mi sentivo pronta, all'altezza della situazione. Panico iniziale, che però si è placato subito». Poi spiega: «Anche senza molto materiale a disposizione, Velia (una bambina ricoverata, ndr) ha sorriso molto e di questo ne sono molto contenta. Si è divertita e la sensazione di aver contribuito a questo è bellissima». E conclude: «Mi ricordo quanto mi piaceva pitturare la faccia ai volontari, e ora mi risulta strano pensare che sia stata pitturata anche la mia. E quando la sentivo ridere. mi s’illuminavano gli occhi».

Diamo una Mano Onlus opera da quasi 20 anni nel reparto di pediatria del Policlinico Nuovo, ma, causa emergenza Covid, negli ultimi anni ha dovuto interrompere la sua attività. E proprio lo scorso weekend i suoi volontari sono potuti rientrare in reparto ad allietare i pomeriggi dei piccoli degenti. Per ora solo il sabato, ma si cercano altri volontari per coprire tutti i giorni della settimana. Per informazioni su come poter dare il proprio contributo, visitare il sito www.diamounamano.it.