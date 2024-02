Chanel Totti in vacanza a Dubai con Christian Babalus e Isabel, quanto costa una stanza nel resort da sogno (e chi paga)

Chanel Totti e Christian Babalus giramondo. La coppia, si sa, è amante dei viaggi anche fuori stagione, e stavolta i due sono partiti alla volta di Dubai. Ma non si tratta di una fuga romantica, piuttosto di un viaggio di famiglia: con loro, infatti, c'è anche la piccola Isabel Totti. Come mamma Ilary Blasi, che al momento è in Sudafrica insieme al fidanzato Bastian Muller, anche le due sorelline hanno messo in pausa gli impegni scolastici e optato per un viaggio al caldo. A testimoniarlo, le foto pubblicate da Chanel tra le sue storie Instagram.

Arrivate a Dubai nella notte, le sorelle Totti sono già pronte a godersi il sole degli Emirati Arabi a bordo piscina. Per la loro vacanza, hanno scelto uno tra i più iconici resort della zona. Si tratta dell'Hotel Atlantis, un 5 stelle dotato di tutti i comfort, compreso un parco subacqueo e una selezione di boutique tra le più prestigiose al mondo. Una notte in una stanza all'Atlantis, The Palm in questo periodo può arrivare a costare dai 1.752 euro per una suite con terrazza agli oltre 6.200 euro per una suite presidenziale.

Una vacanza di lusso per il terzetto, ma a quanto pare l'onere del pagamento non spetta a loro. Chanel, Christian e Isabel, infatti, non sarebbero soli a Dubai. A giudicare dalle storie Instagram di Sofia Caucci, la figlia di Noemi Bocchi, anche il resto della famiglia Totti allargata si troverebbe nello stesso resort.

Non è difficile supporre che a saldare il conto ci penserà papà Francesco Totti.