Chiara Ferragni e Fedez, matrimonio finito: «Lui è andato via di casa». Lei è attesa da Fazio

Matrimonio finito tra Chiara Ferragni e Fedez? Il rapper se ne sarebbe andato di casa senza più tornare. Questo è accaduto domenica scorsa. L'indiscrezione arriva da Dagospia. La storia d’amore tra i due si sarebbe incrinata da tempo stando a quanto riportato. Ma lei avrebbe rimandato la decisione per stare vicina al marito malato. Ora sembra che si appresti a parlare e tornare in pubblico, sarebbe attesa al programma di Fabio Fazio.

Ferragni, gli "scivoloni" del manager: commenti scurrili nel post della Sammontana. Ipotesi stop collaborazione

Fedez «meno generoso»

Il problema è esploso quando invece la Ferragni ha avuto difficoltà. Fedez si sarebbe mostrato meno generoso. «I tuoi problemi giudiziari hanno effetti negativi anche sui miei affari», questo quanto lui avrebbe rinfacciato al'influencer. Un vero e proprio scontro, con lui «che alzava i toni mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo».

La fuga a Miami

Di recente Fedez era partito per un viaggio a Miami con la sua assistente.

Mentre lei gli ultimi weekend li aveva passati in giro per l'Italia con la famiglia, chiudendosi in un silenzio riservato. "Non sono pochi gli osservatori - aggiunge Dagospia - convinti che parte dei problemi della influencer derivino dalla tendenza di Fedez ad ingaggiare battaglie a destra e a manca".

La rinconciliazione di San Valentino

Qualcosa aveva cominciato a smuoversi il giorno di San Valentino, il 14 febbraio. La coppia ha condiviso una storia sui social in cui hanno mostrato di aver organizzato una cena romantica a casa. Ma evidentemente era un modo per cercare di riprendere un rapporto ormai logorato dagli scandali.

La fede mancante

La Ferragni ha pubblicato di recente una foto senza fede sui social. Mostra solo la sua mano con i tatuaggi. In molti hanno pensato che questo possa essere un indizio abbastanza eloquente della fine della storia tra i due. Anche se c'è chi risponde che potrebbe averlo fatto per altri motivi.

La nuova immagine del profilo (senza Fedez)

Inoltre l'influencer ha eliminato anche l'immagine del profilo Instagram nella quale era con Fedez. Ora compaiono lei e i suoi bambini, del marito non c'è traccia. Un segno abbastanza chiaro. E se anche in passato aveva più volte cambiato immagine, questa scelta sembra lanciare un messaggio evidente in un momento di crisi della coppia.