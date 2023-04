No, non si sono sposate tra di loro. Anche se la foto postata sui social può indurre a pensarlo. A convolare a nozze è stata Serena Pisa​ del celebre due vocale napoletano EbbaneSis. A farle da testimone, vestita in blu, è la sodale di sempre Viviana Cangiano, cantante e attrice in diverse pellicole di successo negli ultimi tempi. Alla fine le due si sono lasciate andare a un bacio benaugurante.