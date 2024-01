Eva Robin's: «Mai diventata donna. La prima volta? A 11 anni, lui ne aveva 40 o 50. Tra i miei uomini anche un noto politico e una notte con Paolo Villaggio»

La fluidità non appartiene a Eva Robin's. Per niente. E al Corriere della Sera non fa giri di parole. «Sono più solida che fluida, l’ambiguità non mi appartiene, ho sempre parlato del mio pene in modo disinvolto: ci tengo a ricordare che, sotto l’apparenza femminile, c’è». Oggi Eva, all’anagrafe Roberto Coatti, ha 65 anni: «Devo far fronte a questo corpo che, non è più quello di una volta».

Eva Robin's, le prime esperienze sessuali

Il primo amore? «In collegio. Maschile, ovviamente». La sua prima volta? «Il primo approccio precoce: io undici anni, lui forse 50 o 40. Era un archeologo. Oggi lo definisco pedofilo, allora, non lo vissi come un trauma». L’amore più grande? «Tutte le storie con le compagne che ho avuto». La transizione? «Per errore.Non avevo la vocazione di essere donna. Amavo i travestimenti, tutti. Amavo essere qualcun altro». E gli ormoni? «Mi sono approcciata ai farmaci incautamente, pensando fosse un gioco, non immaginavo che mi avrebbero portato a una condizione quasi femminile. Mi dava gli ormoni un infermiere vicino di casa, io volevo solo somigliare a Tadzio di Morte a Venezia, a Björn Andrésen». Poi ancora: «Presi gli ormoni per bloccare la crescita pilifera e i caratteri maschili più duri. Mi ritrovai con due seni , due bocciuoli. Mi piacqui. Non ho mai messo le protesi né esagerato con le forme muliebri e non ho mai vissuto il dilemma di cambiare definitivamente sesso».

Perchè non si è mai sposato

Così «a 15 anni, mi sono trovata a essere chiamata signorina, ad apparire donna e mi accorsi che ero attratta più dagli uomini.

Delle donne mi piacevano solo i vestiti e il fatto che non pagassero loro al ristorante».

Chiara Ferragni e Fedez in crisi? Le indiscrezioni sulla presunta visita dall’avvocato divorzista

Per due volte Eva Robin's annunciò le nozze, ma non si sposò. «Due mie compagne volevano sposarsi e io potevo farlo perché all’anagrafe sono uomo, ma non ho voluto coinvolgerle in un caso mediatico, fare di un amore un pettegolezzo». Al Corsera ricorda anche che l’unico uomo che ha ammesso di aver vissuto un flirt con Eva Robin's è stato Vittorio Sgarbi. «Vittorio non conosce la vergogna».

Gli amanti

Tra i suoi amanti anche un politico. Un uomo di potere. «Resterà famoso nel suo anonimato, ma per quel che ne capisco io, era un pezzo grosso. Non farò mai i nomi degli uomini che ho avuto».

Manuel e Francesca (di Temptation Island) ospiti dalla Toffanin, perché sono tornati insieme? Età, i motivi della rottura e le dediche social

Quello di Paolo Villaggio lo fece. «Avemmo una notte in Sardegna, dove a una sua festa c’erano da Bianca Jagger agli industriali più in vista e io feci uno spogliarello che mi trasformò nella personalità più invitata sulle barche quell’estate. Lì conquistai la moglie di un armatore tedesco miliardario che mi portò a Parigi e nei posti più mondani. Avevo vent’anni, venivo dalla provincia, cominciava la mia vita incredibile. Andavo in giro con Grace Jones. Ci sono foto dove ci facciamo linguina. Mi rubò due fidanzati. Uno glielo portai io e glielo lasciai molto volentieri. Uno me lo sgraffignò lei con maestria, ma sono generosa, non me ne feci un problema».