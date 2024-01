Hugh Grosvenor, lo scapolo d’oro (da 10 miliardi) della Royal family si sposa. E re Carlo guida la lista degli invitati

Un’esplosione di fuochi d’artificio ha fatto appena in tempo a illuminare il Tamigi per salutare l’inizio del 2024 che già si scaldano gli animi per quello che sarà, il prossimo 7 giugno nel Regno Unito, il matrimonio dell’anno. Ovvero le nozze dello scapolo d’oro britannico, Hugh Grosvenor, 32 anni, settimo duca di Westminster, e di Olivia Henson, dirigente di un’azienda alimentare gourmet. Basti pensare che nella lista degli invitati figurano re Carlo – che per altro era stato padrino dello sposo – con la moglie Camilla, mentre un ruolo da protagonista l’avrà William con tutta la sua famiglia. Il principe di Galles sarà il testimone e il suo primogenito George, figlioccio di Grovesnor, probabilmente sarà uno dei paggi.

Chi è

Il legame tra i Windsor e i Grosvenor ha radici profonde: re Carlo era uno degli amici più intimi del padre di Hugh e la madre dello sposo è stata una delle madrine di William, che a sua volta fece da usciere al matrimonio della sorella di Hugh, Lady Tamara Grosvenor. Hugh, inoltre, è il padrino del principe George.

Non stupisce, quindi che i tabloid si siano scatenati alle voci sull’esclusione di Harry e Meghan dalla lista degli invitati. Inizialmente era stato riferito che Hugh avesse deciso di non includere la coppia a causa delle tensioni tra quest’ultima e la famiglia reale. Tuttavia, fonti vicine al principe Harry avevano successivamente insistito sul fatto che alla coppia era stato inviato un avviso di «save the date» dai futuri sposi ma i Sussex avevano deciso che sarebbe stato «troppo imbarazzante» partecipare.

Il matrimonio

Sul fatto che il matrimonio sarà l’evento dell’anno, invece, almeno per l’alta società, non ci sono dubbi. Si dice, infatti, che il duca abbia più possedimenti perfino del re. La fortuna della famiglia si stima che valga 9,8 miliardi di sterline. Il suo gruppo Grosvenor possiede 300 acri nelle aree più ricche del centro di Londra, come Mayfair e Belgravia, oltre a vaste tenute di campagna nel Cheshire e nel Lancashire, e un portfolio artistico che comprende opere di Velazquez, Rembrandt e Lucian Freud.

Patrimonio e proprietà

Costruita nello stile di un castello francese e immersa in un magnifico parco, la tenuta di famiglia, Eaton Hall, si trova vicino al villaggio di Eccleston nel Cheshire: 10.872 acri, scrive il Daily Mail, e comprende tre villaggi di 435 case e 15 fattorie. La famiglia possiede anche la Reay Forest Estate di 96.000 acri in Scozia, la Abbeystead Estate di 23.500 acri nel Lancashire e la tenuta La Gargantua di 37.000 acri a Cordoba, in Spagna. Il padre dello sposo, morto nel 2016 per un attacco di cuore, ha lasciato la moglie Natalia Grosvenor, 64 anni, una discendente dello zar Nicola I di Russia e della casata dei Romanov, nonché del poeta russo Alexander Pushkin. La duchessa è la madrina del principe William e possiede un vigneto a Portofino, descritto come un «angolo di paradiso», che produce il vermentino.

La carriera

Hugh Grosvenor si è laureato all’Università di Newcastle, e poi è entrato a far parte dell’azienda di famiglia, il Grosvenor Group, lavorando nel Regno Unito, a San Francisco e Hong Kong, oltre a supervisionare le donazioni attraverso il ramo del gruppo che si occupa di beneficenza, la Westminster Foundation.

La sposa