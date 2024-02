Kate e William, le regole per i figli della tata Maria Teresa Turrion: a dormire alle 19 e si gioca all'aria aperta (anche con il brutto tempo)

William e Kate Middleton ci tengono molto all'educazione dei loro bambini George, Charlotte e Louis. Tuttavia, i principi del Galles non vogliono che i principini crescano esclusivamente sotto l'occhio attento della loro tata Maria Teresa Turrion ma desiderano essere dei genitori presenti e, infatti, stando alle voci vicine a Buckingham Palace, la coppia collaborerebbe molto con l'esperta di bambini. Maria Teresa è stata formata in uno dei migliori istituti del mondo per tate, il Norland College, che insegnerebbe a seguire regole molto severe.

Le regole del Norland College

Kate Middleton ha assunto Maria Teresa Turrion nel 2014 e con il suo aiuto sta crescendo i suoi bambini George, Charlotte e Louis. Stando a quanto ha rivelato al Sun l'autrice esperta dei reali, Louise Heren, al Norland College le educatrici studierebbero i metodi migliori per crescere i bambini: «Innanzitutto, i piccoli devono imparare a non fare i capricci, soprattutto durante gli eventi pubblici. Ogni sera c'è un rigido orario per andare a dormire e precisamente è alle 19. Inoltre, il Norland istruisce le tate anche nell'alimentazione che i bambini dovrebbero seguire. Non esistono cibi "che non piacciono prima ancora di essere assaggiati" e per questo ogni giorno vengono introdotti nuovi sapori nei piatti dei principini. I giochi devono svolgersi all'aria aperta e non importa come sia il tempo: se è brutto, ci si copre».

L'educazione dei principini

Infine, Louise Heren al Sun ha spiegato: «Al Norland College insegnano, poi, a sviluppare le capacità intellettive dei bambini tramite i giochi che possono essere puzzle, indovinelli o cose del genere, anche se, ciò che le tate preferiscono sono sempre i passatempi all'esterno.

Sono consigliatissimi i giri in bicicletta o i giochi con i propri animali domestici».