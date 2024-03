Kate Middleton tornerà a Pasqua? «Devastata» dalle voci sul divorzio vuole rilasciare una nuova foto per la festa di Louis (e spiegare come sta)

Le voci continuano a circolare e le teorie (anche quelle più assurde) si sprecano. L'ultima in ordine temporale è che la principessa del Galles abbia subito un intervento chirurgico all’intestino e stia affrontando la convalescenza con un sacchetto. Ma c'è anche chi pensa che Kate Middleton sia scappata da Adelaide Cottage dopo aver scoperto che William avrebbe avuto un figlio dalla sua presunta amante, Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley, che è sposata e ha tre figli.

Kate Middleton malata? «Ha subito l'ileostomia». Le (ultime) 5 ipotesi sulla sparizione della principessa

Le voci sul divorzio

E proprio riguardo alle voci di una matrimonio in crisi sembra che William e Kate siano "scossi e devastati" dalle speculazioni e potrebbero decidere di parlare delle condizioni di salute della principessa del Galles in occasione di impegni pubblici il mese prossimo.

A rivelarlo sono stati alcuni amici della coppia reale al Daily Mail. La principessa Kate non ha fatto un'apparizione pubblica ufficiale da quando ha subito un importante intervento chirurgico addominale il 16 gennaio, portando ad un crescente tsunami di speculazioni sulle sue condizioni di salute. Illazioni che si sono intensificate quando lei si è assunta pubblicamente la colpa per la foto di famiglia pubblicata da Kensington Palace il giorno della festa della mamma, che è stata ritirata da sei delle principali agenzie fotografiche del mondo perché ritoccata.

La foto per la festa di Louis



Oltre a una serie di imperfezioni nell'immagine ritoccata con Photoshop, gli spettatori hanno anche notato che Kate non indossava l'anello nuziale, il che ha scatenato numerose teorie infondate online sullo stato del suo matrimonio. Nonostante queste settimane tumultuose per la famiglia reale, si prevede che Kate e William manterranno comunque la tradizione di pubblicare una nuova fotografia per celebrare i compleanni dei loro figli, il prossimo sarà quello del Principe Louis il 23 aprile. Potrebbero usarla come un'opportunità per parlare della sua salute. «Sono più aperti quando interagiscono con il pubblico e riesco e la principessa potrebbe discutere della sua guarigione proprio durante quegli impegni - ha detto una fonte al Sunday Times - Se avesse intenzione di farlo, lo farebbe così. Apprezzano l'amore e l'affetto del pubblico per i loro figli e sanno che c'è un desiderio pubblico di vederli nel giorno dei loro compleanni».

Il ritorno di Kate

Anche se è chiaro che non è stata presa alcuna "decisione definitiva", la coppia è rimasta scossa dopo l'isteria online sulla salute di Kate. Il Sunday Times ha citato un amico che ha detto: «Vorranno essere chiari e più aperti, ma lo faranno quando si sentiranno pronti. Non avranno fretta». Una fonte vicina a Kate ha affermato che tutto ciò che intendeva fare era "portare un po' di gioia" e rilasciare un'immagine rassicurante per ringraziare il pubblico per il loro continuo supporto. Si prevede che la principessa non tornerà ai compiti reali fino a dopo il 17 aprile, quando i suoi tre figli torneranno alla Lambrook School, vicino ad Ascot, dopo le vacanze di Pasqua. Un'altra amica ha insistito sul fatto che si trattava solo di qualcuno che cercava di proiettare l'immagine raffinata che il pubblico si aspetta: "È una foto su cui sapeva che tutti avrebbero prestato attenzione, quindi ci ha pensato lei stessa: le piace cercare di far sembrare la famiglia al meglio". All'inizio di questa settimana, Kate ha preso la decisione inaspettata di assumersi pubblicamente la responsabilità dell'incidente e di scusarsi personalmente su Instagram: "Come molti fotografi amatoriali, ogni tanto faccio esperimenti con l'editing", ha scritto. Un amico e consigliere della coppia ha detto che l'unico errore di Kate è stato non dire alla sua squadra che aveva modificato le foto. «Ma lei è uscita e ha chiesto scusa».

Kate sotto pressione



Ora fonti all'interno dei circoli reali avvertono dell'effetto negativo che le voci potrebbero avere sulla futura regina mentre si sta riprendendo dall'importante intervento chirurgico di gennaio. Kate Middleton sta "lottando per gestire il furore di Photoshop" e "ha bisogno di essere lasciata in pace", sostengono gli addetti ai lavori reali - poiché dicono che la principessa "tornerà entro Pasqua" Un insider ha detto: 'Mi preoccupa tutta questa attenzione su Catherine. Lunedì in macchina non sembrava affatto felice». Kate è stata vista sul sedile posteriore di un'auto con il marito mentre lasciava Windsor per recarsi a Londra per due impegni pubblici. Secondo il Mail, la donna era in viaggio per un "appuntamento privato" e non ha accompagnato William pubblicamente. Nonostante le richieste di pubblicazione dell'immagine originale, Kensington Palace ha insistito sul fatto che non avrebbe ristampato la fotografia inedita di Kate e dei suoi figli.