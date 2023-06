Nina Zilli, mamma rock contro gli hater: «Scioglietevi per la vergogna»

Nina Zilli è una mamma rock’n’roll. Lo dimostra la scelta di parlare della sua gravidanza senza filtri. Di quanto il corpo possa cambiare, fino a non riconoscersi più. Che è una donna e un'artista libera l'ha manifestato in televisione, sui social e continua a farlo anche oggi che è nata la sua splendida Anna Blue. Con i suoi fan, nelle ultime ore, ha deciso di condividere degli scatti in cui, vestita con lustrini e paillettes, mostra il suo pancione prima della nascita di sua figlia.

Nel ringraziare i suoi fan per i complimenti, si è ritrovata a dover rispondere anche ad alcune critiche così.

«In questi scatti ho voluto celebrare la femminilità e la fertilità del genio femminile - ha scritto Nina Zilli su Instagram - delle grandi icone di inizio secolo, che ancora “fuorilegge” (a noi donne era vietato fare arte, ma grazie a Dio da Saffo a Mary Shelly ci sono sempre state grandi ribelli e rivoluzionarie) hanno lottato, anche per noi, per essere fedeli a loro stesse e libere di fare quello che l’istinto suggeriva loro: ARTE».

Così la cantante e artista Nina Zilli ha scritto su Instagram sotto degli scatti che la vedono protagonista con un pancione da ottavo mese di gravidanza.

«In questo look, fatto di occhietti, l’omaggio va alla grandissima Elsa Schiapparelli, genio della moda, delle forme, l’inventrice del concept del bijoux insieme a quell’altro incredibile artista ed essere umano di Dalì - continua Nina Zilli sul social -. Insieme hanno dato vita a nuove forme, talmente moderne che sono alla base della moda contemporanea e ancora oggi vengono riproposte sulle passerelle.Il ciuffo rockabilly invece è parte di me, che ho sempre in tasca un po’ di rock’n’roll».

Il post è un chiaro messaggio e inno all'arte, alla moda, alla bellezza che una gravidanza possiede, nonostante il dolore, il corpo che lentamente si modifica e anche l'ansia per il futuro.

Non tutti, però, hanno colto nelle sue parole questo messaggio e le solite critiche noiose sulla sua scelta di mostrarsi con abiti trasparenti non è stata gradita.

Nina Zilli risponde alle critiche

Nina Zilli ha risposto alle critiche con un po' di risentimento per chi si è soffermato solo sulla foto senza coglierne il significato. A chi le ha chiesto se fosse necessario, lei ha risposto così: Che tu scrivessi questo commento? No, non era necessario. Leggi sotto la foto prima di scrivere certe cose e poi sciogliti per la vergogna». In tanti, invece, hanno colto lo scopo del post e l'hanno ringraziata per il coraggio e la forza dimostrati.