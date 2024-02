Mare Fuori 4, boom di ascolti: nelle prime due ore +82% rispetto allo scorso anno

Boom di ascolti per il debutto della quarta stagione di Mare Fuori. «Una partenza a razzo per la quarta serie su RaiPlay», dice il produttore della fiction ambientata a Napoli, Roberto Sessa di Picomedia. Su RaiPlay, i primi sei episodi della quarta serie pubblicati alla mezzanotte di ieri, hanno ottenuto, già nelle prime due ore di pubblicazione 1.136.202 visualizzazioni con oltre 422 mila ore di tempo speso pari a +82% rispetto allo scorso anno. «Nelle prime 12 ore - aggiunge Sessa - abbiamo raggiunto 2,5 milioni di visualizzazioni. Un numero che RaiPlay totalizza in 2 settimane su tutta la sua offerta, un numero fantastico, grazie a tutto il gruppo di lavoro di Picomedia, grazie agli attori e ai registi che hanno creduto con noi in questo sogno. Avanti Così».