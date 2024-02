Mare fuori, quando escono le altre sei puntate? Anticipazioni, dove vederle e nuovi personaggi in arrivo

L'attesa è finita. A un anno di distanza dall'ultima stagione, a mezzanotte è tornata "Mare fuori", la serie dei record ambientata nell’Istituto Penitenziario Minorile di Napoli. Disponibili in anteprima su Rai Play, gli episodi verrano rilasciati in due tranche, per poi essere trasmessi su Rai 2 a partire dal 14 febbraio, tutti i mercoledì in prima serata.

Dopo i primi sei episodi usciti oggi a mezzanotte, infatti, i fan della serie dovranno aspettare il 14 febbraio per poter vedere i restanti.Tra addii e nuovi personaggi, vediamo ora cosa succederà nella quarta attesissima stagione.

La nuova stagione, dove vederla

Dopo un anno esatto l'attesa è finita. Da mezzanotte su RaiPlay sono disponibili i primi sei dei dodici episodi della quarta stagione di "Mare fuori", che andrà poi in onda su Rai2 dal 14 febbraio tutti i mercoledì in prima serata. La coproduzione Rai Fiction - Picomedia che è già diventata un fenomeno dai numeri record è stata presentata al centro di produzione Rai di Napoli con la partecipazione della direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, della direttrice di RaiPlay Elena Capparelli, Roberto Sessa Ceo di Picomedia, insieme al regista Ivan Silvestrini e a parte del cast che ha richiamato un gruppo di giovani fans ai cancelli. I primi due episodi della serie erano già stati presentati in anteprima alla festa del cinema di Roma, lo scorso ottobre.

Quando escono gli altri sei episodi?

Per vedere gli altri sei episodi di "Mare fuori", i fan della serie dovranno però aspettare ben due settimane.

La Rai ha infatti comunicato che le restanti puntate saranno caricate su Rai Play solamente il 14 febbraio, giorno della messa in onda degli episodi anche in tv, su Rai 2.

Dove eravamo rimasti?

Una storia di giovani, tutti minorenni, finiti in carcere loro malgrado sullo sfondo di una Napoli che non fa sconti a nessuno. La serie, che racconta le vicende dei detenuti dell'immaginario Istituto di Pena Minorile di Napoli, liberamente ispirato al carcere di Nisida, è stato un successo clamoroso raggiungendo milioni di spettatori. I protagonisti di questa fiction hanno fatto innamorare le nuove generazioni: è dalle finestre di questo penitenziario minorile che i giovani detenuti vedono il mare. E fuori dal carcere in cui sono rinchiusi c’è la vita, l’amore e la libertà. Siamo rimasti tutti con il fiato sospeso quando Rosa Ricci, di fronte al padre Don Salvatore e all'amato Carmine Di Salvo ha puntato la pistola contro di sé. Chi è stato a sparare? E, soprattutto, qualcuno è stato colpito? Non c'è molto da aspettare per scoprire la verità. A distanza di un anno dall'uscita della terza stagione, la serie sta per tornare con il suo nuovo capitolo.

Addii e nuovi personaggi

Oltre a Rosa Ricci (Maria Esposito) e Carmine Di Salvo (Massimiliano Caiazzo), protagonisti della storia d'amore più attesa, tornano poi i personaggi di Cardiotrap (Domenico Cuomo), Crazy J (Clara Soccini), Pino 'o pazzo (Artem), Silvia (Clotilde Esposito), Crazy J, Kubra (Kyshan Wilson), e gli "adulti" dell'IPM, (Istituto penale per minorenni di Napoli ispirato al carcere di Nisida), interpretati da Carmine Recano (il comandante), Vincenzo Ferrera (Beppe), Lucrezia Guidone (Sofia, la nuova direttrice). Tra i debutti, il personaggio della sorella della direttrice, interpretato da Valeria Andreano. Non ci saranno invece Nicolas Maupas (Filippo), Valentina Romani (Naditza), Carolina Crescentini (Paola Vinci), Serena De Ferrari (Viola), Gemma (Serena Codato), Liz (Anna Ammirati) e Gateano Sannino o’ Pirucchio (Nicolò Galasso).

Altre stagioni in arrivo?

Non si ferma "Mare fuori". Dopo la quarta stagione, il produttore Roberto Sessa ha infatti confermato che verranno realizzate anche la quinta - già in scrittura - e la sesta.

Le anticipazioni

La terza stagione era finita sul più bello. Carmine Di Salvo e Rosa Ricci, innamorati divisi da famiglie criminali rivali, si erano ritrovati alla Piscina mirabilis per parlare finalmente del loro amore. Sorpresa dal padre, Don Salvatore, Rosa si era trovata a dover scegliere tra lui e Carmine, con una pistola in mano. La puntata si era chiusa così, con un colpo partito dall'arma. Ma verso chi? La quarta stagione riparte proprio da qui. A ricevere il colpo sarà proprio Don Salvatore, che verrà però ferito solo lievemente. Carmine vorrà coprire Rosa e dire che il colpo è partito per sbaglio ma Rosa invece deciderà di assumersi le sue responsabilità e affrontare il padre. Nel frattempo, grazie alla trasfusione di sangue di Teresa, Edoardo si sveglierà dal coma. Il ragazzo, sempre più combattuto tra l’affetto per Carmela e l’attrazione verso Teresa, non vivrà un risveglio sereno. A complicare le cose sarà la presenza di Don Salvatore Ricci, ricoverato anche lui in ospedale. Edoardo deciderà di affrontarlo, ma dopo la calma iniziale a sorpresa la situazione si ribalterà. Infine, nonostante l'astio iniziale, tra la nuova direttrice Sofia Durante e l'educatore Beppe scoppierà la passione.