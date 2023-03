Harry Potter papà, Daniel Radcliffe e la compagna Erin Darke aspettano il primo figlio

Daniel Radcliffe e la sua compagna Erin Darke diventeranno presto genitori. La coppia, infatti, aspetta il suo primo bambino e la conferma è arrivata dal portavoce dell'attore di Harry Potter che l'ha annunciato sul magazine People. Daniel ed Erin hanno mantenuto segreta la notizia per diverso tempo perché entrambi hanno sempre cercato di proteggere la propria vita privata.

Non appena i fan di Daniel Radcliffe hanno appreso la bella notizia si sono subito scatenati con una miriade di commenti sui social. C'è chi scrive: «Baby Potter in arrivo», «Congratulazioni! Sarete due ottimi genitori», «Non vediamo l'ora di vedere a chi assomiglia di più» oppure ancora «I Grifondoro daranno il benvenuto a un nuovo mago». Daniel ed Erin fanno coppia fissa ormai da dieci anni ma i due hanno sempre preferito mantenere la loro storia d'amore lontano dai riflettori.

La storia d'amore tra Daniel Radcliffe ed Erin Darke è nata nel 2013: i due attori si sono conosciuti nel cast di Kill your darlings ma hanno poi lavorato insieme anche nel 2016 in Don't Think Twice e nella terza stagione della serie TBS intitolata Miracle Workers.