Riccardo Scamarcio, con Benedetta Porcaroli amore a gonfie vele: non si nascondono più, shopping per la casa insieme

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli non si nascondono più. Il settimanale Diva e Donna li ha paparazzati abbracciati in giro per Roma.

L’amore tra gli attori Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio è sempre più solido. Non c'è dubbio. E le foto scattate da Diva e Donna lo dimostrano ancora una volta. Mostra la coppia, ormai sono usciti allo scoperto, in giro per Roma a fare acquisti in un negozio di oggetti d’arredamento. Per la loro casa insieme? La domanda sorge spontanea. Di sicuro oggi non hanno più problemi a farsi vedere in giro insieme.

Benedetta e Riccardo camminano abbracciati per strada e non si nascondono più: innamorati e felici. E pensare che Scamarcio ha sempre avuto al suo fianco donne più grandi, più mature. Dalla moglie Angharad Wood da cui ha avuto la piccola Emily, alla precedente relazione durata oltre dieci anni con Valeria Golino.

Ma un anno dalla nascita della piccola, per Scamarcio scatta il colpo di fulmine proprio con Benedetta Porcaroli, conosciuta sul set di un film: tra i due scoppia l’amore e a ottobre 2021 “Diva e donna” pubblica le prime immagini di coppia.

Ma come ricorda ancora il settimanale di Cairo Editore tra Scamarcio e la Porcaroli le cose non sembrano durare: si lasciano. Lui torna dalla moglie, lei si lega a Pietro Castellitto.

Ma come una soap opera la scorsa estate Scamarcio e la Porcaroli riprendono la loro storia d’amore, con lui che non perde occasione per volare da lei a Palermo. Ma se prima facevano di tutto per non farsi vedere insieme, ora è tutto diverso...