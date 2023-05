Temptation Island, ex coppia aspetta il quarto figlio: il video dell'ecografia emoziona i fan

Alessandra De Angelis e il marito Emanuele D'Avanzo sono stati due dei protagonisti di una delle prime edizioni del reality show estivo, Temptation Island. I due, dopo essere usciti insieme dalla spiaggia piena di tentatori si sono sposati e hanno dato alla luce tre splendidi bambini: Beatrice Emma che ha 6 anni, Enea che ne ha, invece, 4 e Adria Maria che ha festeggiato da poco 2 anni. Ora, la coppia aspetta un altro bambino e l'influencer lo ha annunciato con un dolce video su Instagram.

Alessandra De Angelis ha annunciato di aspettare il suo quarto figlio con un video di un'ecografia postata sui social. L'ex concorrente di Temptation Island ha scritto: «Oggi,tutti insieme per la prima volta in assoluto.

A vedere se il bimbo/a sta bene nel pancino di mamma... con il nostro dottore del cuore, come a casa, con una melodia perfetta. Non pensavo il mio cuore fosse capace di amare ancora una volta così tanto. Ti aspettiamo baby 4». Nell'ambulatorio ci sono tutti i bambini di Alessandra ed Emanuele che guardano incuriositi il monitor del dottore e sorridono timidamente ai genitori.

Proprio oggi, mercoledì 3 maggio, Alessandra ed Emanuele scopriranno se tra qualche mese nascerà un bambino o una bambina, infatti, è quasi tutto pronto per il gender reveal che si terrà nel pomeriggio.