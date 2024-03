Tom Cruise di nuovo single: rottura con Elsina Khayrova, colpa dell'ex marito «chiacchierone»

Un'ondata di cuori spezzati e illusioni frantumate aveva accolto la notizia del fidanzamento di Tom Cruise (61 anni) con Elsina Khayrova, l'ex modella 36enne figlia del parlamentare putiniano Rinat Khayrova. Ora, però, sembra che la notizia sia ufficiale: la star internazionale protagonista di Mission Impossible è di nuovo single.

Secondo quanto riporta una fonte a Page Six, il motivo della rottura sarebbe legato a una recente intervista rilasciata dall'ex marito di Elsina Khayrova, l'oligarca russo Dmitry Tsvetkov, al DailyMail. In quell'occasione aveva parlato delle enormi spese sostenute durante il matrimonio per soddisfare l'ex moglie e aveva lanciato un avvertimento a Tom Cruise: «Tieni gli occhi ben aperti, e anche il portafoglio».

La causa della rottura con Tom Cruise

Una fonte anonima riferisce che l'intervista dell'ex marito di Elsina Khayrova ha preoccupato il team di Tom Cruise: «Al momento lui è impegnato nelle riprese e non può avere la preoccupazione del marito di lei che dice cose ogni volta che viene menzionato dalla stampa.

Semplicemente, non volevano che l'ex marito finisse per inventarsi ogni settimana qualcosa di spiacevole di cui parlare».

Le dichiarazioni di Dmitry Tsvetkov, d'altra parte, sono sempre state estremamente positive nei confronti di Tom Cruise, tanto da averlo definito il suo attore preferito e aver affermato di volerlo nel suo ruolo nel caso di un film autobiografico: «Ho detto al produttore che l'unico attore che potrebbe interpretare la mia parte è Tom Cruise. Siamo più o meno uguali a livello di altezza e peso e sarei onorato se succedesse. Non mi viene in mente nessuno che possa farlo meglio. Spero di incontrarlo, un giorno, per discutere il progetto».

Secondo quanto riporta The Sun, Tom Cruise ed Elsina Khayrova si erano già lasciati a fine febbraio e, secondo una fonte, in seguito alla rottura non c'erano «sentimenti di rancore tra loro. Semplicemente, per Tom la relazione aveva fatto il suo corso ed era giunta alla fine». Eppure, sembra che per lei la speranza non si sia ancora spenta e la fonte dichiara che «non ha fatto niente di sbagliato».