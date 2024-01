Uomini e Donne, Giorgia Lucini si sposa: «Dopo quasi otto anni e due figli ho detto sì»

Federico Loschi ha chiesto alla fidanzata ed ex tronista di Uomini e Donne, Giorgia Lucini di sposarlo. La proposta arriva dopo quasi 8 anni di relazione e due figli. Non è stato sempre semplice mantenere vivo l'amore tra i due, come ha confermato Giorgia stessa dopo aver raccontato di un periodo buio che ha messo in discussione la loro storia d'amore nel 2022: «Non sono stata tradita ma ci sono mancanze di rispetto molto più gravi di un tradimento». Fortunatamente nulla di insormontabile e con un po' di pazienza e di impegno, i due sono riusciti a far funzionare la loro famiglia. La coppia ha due figli, Riccardo e Tommaso, nati rispettivamente nel 2019 e nel 2021.

Una cena romantica, senza i bambini in giro, solo mamma e papà e un'atmosfera magica.

Federico Loschi ha deciso di chiedere la mano di Giorgia Lucini con una docle scritta sulla torta che appena apparsa alla vista dell'influencer, è scoppiata a piangere, annuendo. «Quelli bravi scriverebbero “She said Yes”, ma io dico che dopo 7 anni, 10 mesi e 2 figli “ha detto sì”», ha scritto il giocatore di pallacanestro per ufficializzare la proposta di matrimonio.