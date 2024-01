I Fantastici 5, ecco dove è stata girata la fiction con Raoul Bova

«I Fantastici 5» è una fiction composta da 4 puntate in onda su Canale 5 a partire dal 17 gennaio 2024. Tra i vari attori ritroviamo Raoul Bova che interpreta Riccardo Bramanti, ex coach della nazionale di atletica, che viene chiamato ad allenare una squadra di atleti paralimpici. La fiction è stata girata tra il Lazio e le Marche, le riprese della serie si sono svolte nei primi mesi del 2023. Ad Ancona vi è il Centro Sportivo della Nova Lux, un fiore all'occhiello per l'atletica leggera italiana dove il protagonista dovrà trasferirsi. Inizialmente, invece, la fiction è ambientata tra Roma e Formello, dove il personaggio di Raoul Bova lavora e risiede. Anche il Centro di preparazione olimpica di Formia è un altro set della serie. Sempre a Formello, inoltre, si trovano anche gli studi della Lux Vide, utilizzati per ricostruire alcuni interni della fiction. Sempre ad Ancona viene scelto il centro sportivo nel PalaIndoor, il più grande centro sportivo al coperto per l'atletica leggera in Italia. Le ultime riprese avvenute a giugno 2023 si spostano in Maremma, la zona della Toscana intorno a Grosseto. Lo stadio Carlo Zecchini è stato scelto come location per le gare di atletica. Il cast è formato da Raoul Bova che interpreta Riccardo Bramanti; Francesca Cavallin interpreta Sofia Calabresi; Gianluca Gobbi interpreta Alfredo Marmorini (Freddie); Vittorio Magazzù interpreta Christian Belli; Chiara Bordi interpreta Laura Mattei. Poi ancora Enea Barozzi interpreta Elia Mariani; Fiorenza D’Antonio interpreta Marzia Giordano; Gaia Messerklinger interpreta Alessandra Federici; Rachele Luschi interpreta Giorgia Bramanti; Giulia Patrignani interpreta Anna Bramanti. La trama si ispira ad una storia vera, quella dell'incidente di Chiara Bordi che nella fiction interpreta Laura Mattei.

