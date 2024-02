La valigia vibra prima del decollo, la polizia fa scendere l'influencer dall'aereo tra l'imbarazzo generale e svela il mistero

Non poteva immaginare un inizio peggiore per il suo viaggio l'influencer Amanda Diaz Rojas. Mentre stava per decollare, la modella è stata richiamata dalla polizia per aprire la sua valigia, che improvvisamente aveva cominciato a vibrare.

Amanda, che ha quasi 100mila follower su TikTok, ha quindi preso il suo bagaglio ed è uscita fuori dall'aereo dove gli agenti la stavano aspettando. In una scena di surreale imbarazzo, l'influencer ha aperto la valigia, rivelando l'oggetto misterioso che ha causato l'equivoco.

@amandarojasd Cuando todo el avion quiere saber porque tu maleta vibra 😫😫 ♬ original sound - Amanda

L'oggetto misterioso

Tra gli sguardi sconcertati degli agenti, la ragazza ha mostrato che a fare quel rumore era un vibratore. La modella ha quindi cercato di spegnerlo ma senza tirarlo fuori, cercando di coprirlo con i vestiti che erano poggiati sopra. Il sex toy, però, non è sfuggito all'obiettivo dello smartphone che l'ha catturato nel video.

La clip, caricata dalla stessa Amanda sul suo canale TikTok (che ha totalizzato quasi 23 milioni di visualizzazioni) è intitolata: «Quando tutto l'aereo vuole sapere perché la tua valigia vibra».

Gli utenti sul social cinese si sono sbizzarriti con i commenti. «Prendersi cura di se stessi è la cosa più importante», ha scritto qualcuno. «Mi piace come l'equipaggio dell'aereo abbia riso con loro», si legge in un altro commento.

Una donna ha consigliato: «Ragazze, dovete togliere quelle dannate batterie prima di prendere un aero».