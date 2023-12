Relazioni extraconiugali, Napoli terza per numero di iscritti su Gleeden

Come sono cambiate le abitudini degli italiani in materia di dating on line nell'ultimo anno?

Lo racconta Gleeden, l’app per gli incontri extraconiugali più scaricata in Italia con oltre 2 milioni e mezzo di iscritti, che ha analizzato i trend e i cambiamenti più significativi con riguardo alla ricerca di un partner on line nel corso degli ultimi 12 mesi.

Vediamo così che nel 2023 il 47% delle relazioni extraconiugali su Gleeden si è consumato prevalentemente online, e che le le grandi metropoli, Milano, Roma, Napoli sono tornate a dominare la scena del dicreet dating, dopo un periodo di relativa calma dovuto agli strascichi della pandemia.

Napoli risulta al terzo posto per numero di iscritti e di tradimenti consumati online.

Amicizia, compagnia, complicità, essere ascoltatə sono state le keyword più utilizzate per la ricerca di una relazione nel 2023, a riprova che non si cerca solamente sesso al di fuori del talamo nuziale ma soprattutto qualcuno con cui parlare ed essere pienamente se stessi, al di là dei vincoli imposti dalla famiglia e dalla società.

Nel 2023 inoltre molti iscritti si sono ritrovati su Gleeden per condividere senza paure e pregiudizi desideri e fantasie sessuali che non riescono a soddisfare a casa.

Giochi di ruolo, travestimenti, essere dominatə, essere filmatə o guardatə, usare sex toys sono tra le preferenze sessuali più popolari dichiarate audacemente dai profili dei nuovi iscritti a Gleeden, a conferma di una community desiderosa di poter esprimere pienamente e in modo positivo la propria libertà sessuale senza remore né vergogna.

Altra curiosità interessante: più di 7 iscritti su 10 hanno dichiarato di non avere “nessuna preferenza” alla voce etnia nei parametri di ricerca avanzati, a riprova del fatto che la cultura multietnica sia sbarcata anche nel mondo del dating.



Pare infine che la soluzione della coppia aperta sia in crescita nelle preferenze degli utenti. Il 2023 ha visto una crescita del 25% di profili aperti in coppia, oltre che il 31% in più di utenti che hanno ammesso di essere su Gleeden con il consenso del partner.